UGent start in code oranje Wietske Vos

16 september 2020

11u10 6 Gent Universiteit Gent besliste samen met de universiteiten van Hasselt en Antwerpen om het academiejaar te starten in code oranje, in plaats van code geel zoals de rest van het onderwijs. Dit geldt alvast voor de eerste vier weken.

“We zijn het aan onszelf, aan elkaar en ten aanzien van de hele maatschappij verplicht om de veiligheid op onze campussen maximaal te garanderen”, schrijft de Gentse rector Rik Van de Walle op twitter.

In een mededeling stelt de UGEnt dat de voorbije dagen is gebleken dat waakzaamheid ten aanzien van het coronavirus geboden is. “Onze universiteit moet en wil haar verantwoordelijkheid nemen door in de mate van het mogelijke de verdere verspreiding ervan te beperken.”

Concreet betekent code oranje het volgende:

- In auditoria en leszalen gaan de lessen door in een bezettingsgraad 1 op 5 met mondmasker.

- Onderwijs in kleine groepen (50 personen of minder) kan evenwel doorgaan met een bezettingsgraad 1 op 2 met mondmasker of 1 op 5 zonder mondmasker.

- Labo-oefeningen en practica kunnen doorgaan in een bezettingsgraad 1 op 1 met mondmasker.

- Activiteiten in Study-OOs of op werk- en studieplekken (50 personen of minder) worden zo georganiseerd dat 1.5 meter afstand gegarandeerd is, waardoor het dragen van mondmaskers niet nodig is.

De UGent voegt er nog aan toe dat ze beseft dit snel schakelen is voor alle betrokkenen. “Maar we zijn het aan onszelf, aan elkaar en ten aanzien van de hele maatschappij verplicht om de maatregelen nu aan te scherpen. Om ze van zodra het kan opnieuw te versoepelen.”

Heel wat studenten ontvingen al hun lesrooster, maar zullen dit wellicht heel binnenkort aangepast zien worden.