UGent schrapt huur studentenhomes die tijdelijk leeg staan door corona Cedric Matthys

06 april 2020

16u25 4 Gent Ugent heeft beslist om geen huur aan te rekenen voor studentenkamers die noodgedwongen leeg staan door corona. Dat heeft de communicatiedienst laten weten. Ook de bewoners van home Bertha en home Heymans, die hun kamer niet moesten verlaten, zien hun huur misschien wegvallen.

Midden vorige maand is er wat ophef ontstaan aan de Gentse universiteit. Studenten die een kamer huurden in de complexen Astrid, Boudewijn, Vermeylen of Fabiola moesten tegen 22 maart hun home verlaten. In de residenties worden zowel de keukens als het sanitair gedeeld. Het was hierdoor moeilijk om de maatregelen rond corona te respecteren. Er was dan ook geen andere optie dan de homes te ontruimen, maar UGent besliste om ondanks het gedwongen vertrek nog steeds de helft van de huur aan te rekenen.

“Die maatregel hebben we nu aangescherpt”, klinkt het bij UGent. “Wie een kamer huurt in de betrokken homes, moet geen huur meer betalen tot wanneer ze opnieuw beschikbaar is. Verder kijken we of we deze maatregel kunnen doortrekken naar alle studenten.”

Ook voor wie in een studio verblijft in home Bertha of in een flat in home Heymans (en dus mochten blijven, nvdr.) zal de huur misschien wegvallen. “Midden april staat onze volgende de Sociale Raad gepland", legt de woordvoerster uit. “Hierin komt de universiteit samen met de studentenvertegenwoordigers. De Raad zal een definitieve beslissing nemen.”