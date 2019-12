UGent schorst KVHV voor twee maanden na Hoeyberghs-heisa Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

13 december 2019

15u54 124 Gent Het bestuurscollege van de UGent heeft beslist studentenvereniging KVHV voor 2 maanden te schorsen, na de vertoning met Jeff Hoeyberghs. Daar komen nog 3 maanden voorwaardelijk bij. Daarmee volgt het het advies van het Politiek en Filosofisch Convent (PFK) dat donderdagavond geformuleerd werd.

De schorsing gaat in op 1 januari. Tijdelijke schorsing betekent dat KVHV geen UGent-lokalen mag gebruiken en geen subsidies kan aanvragen. Indien KVHV bovendien niet aan 2 voorwaarden voldoet, openlijke distantiëring en offline halen van de lezing tegen 20 december, wordt de schorsing met 3 maanden verlengd. Tot dat besluit kwam het bestuurscollege van de UGent vrijdag na lang beraad. “Het PFK heeft op een serene en grondige manier gehandeld”, klinkt het in een mededeling. “Het heeft hierover ook zeer transparant gecommuniceerd. Dit alles siert hen.” De UGent volgt dus de beslissing van het PFK en het voltallige bestuurscollege veroordeelt de uitspraken van de chirurg.

“Het zal u niet verbazen dat ik ook persoonlijk door veel actievoerders ben aangesproken. Ik ben daar blij om. Dit bewijst dat seksisme en racisme door velen verworpen wordt”, zegt rector Rik Van de Walle. “En terecht. Ik begrijp dat de actievoerders meer willen, maar het bestuurscollege is weloverwogen tot zijn conclusies gekomen. In de eerste plaats de unanieme en sterkst mogelijke veroordeling van de uitspraken van de heer Hoeyberghs tijdens de lezing die werd georganiseerd door het KVHV. Ten tweede willen we aan onze studenten een maximale autonomie geven en wij erkennen en bevestigen dus de beslissingsbevoegdheid van het PFK. Bovendien zullen we onze rol ten volle spelen indien het bestuurscollege zou gevat worden in een beroepsprocedure.”

Intern beraad

Het KVHV wil voorlopig niet reageren op de sanctie. “Wij wachten de beslissing en de officiële mededeling van de UGent af en zullen pas na intern beraad communiceren”, zegt preses Robin Gouwy. Donderdagavond reageerde KVHV-Gent wel op het advies van het PFK in een lange Facebookpost. “(...)Wat wel duidelijk is, is dat dit een ideale stok is waarmee het KVHV eindelijk van de universiteit verdreven kan worden. We zijn sinds het Dries Van Langenhove-debacle al langer een doorn in het oog van de rector, en die ziet deze heisa nu als een ideale manier om te doen wat hij al langer wou. Zij die op de barricade stonden voor #JeSuisCharlie dragen nu zelf het geweer”, klonk het.

De betogers namen geen genoegen met een onderhoud met rector Van de Walle en eisten dat het bestuurscollege met open deuren werd gehouden. Ze wurmden zich met geroep en geduw voorbij de security. De deur bleef echter gesloten

De conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV liet plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs op 4 december een lezing geven aan de UGent, waarin Hoeyberghs een reeks uiterst seksistische opmerkingen maakte. Sindsdien was het hek van de dam, en regende het klachten. Niet alleen over Hoeyberghs zelf, maar ook over het KVHV dat de man een forum gaf. De UGent distantieerde zich uitdrukkelijk van de uitspraken. KVHV zelf deed dat uitdrukkelijk nìet, omdat ze zich “niet verantwoordelijk voelen voor de uitspraken van een gastspreker”. Rector Rik Van de Walle vroeg aan de studentenbeheerder van de UGent te overwegen om KVHV 4 maanden te schorsen. De sociale raad van de UGent volgde hem daarin.

De feministische vereniging Campagne Rosa vond een tijdelijke schorsing niet voldoende, en eiste de uitsluiting van KVHV. Vrijdagochtend betoogden ze met een honderdtal aan de UFO om die eis tot schorsing kracht bij te zetten. De betogers namen geen genoegen met een onderhoud met rector Van de Walle en eisten dat het bestuurscollege met open deuren werd gehouden. Ze wurmden zich met geroep en geduw voorbij de security. De deur bleef echter gesloten.