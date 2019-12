UGent schorst KVHV voor 2 maanden na Hoeyberghs-heisa Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

13 december 2019

15u54 6 Gent Het Bestuurscollege van de UGent heeft beslist studentenvereniging KVHV voor 2 maanden te schorsen, na de schabouwelijke vertoning met Jeff Hoeyberghs. Daar komen nog 3 maanden voorwaardelijk bij. Daarmee volgen ze het Politiek en Filosofisch Convent, dat woensdag al dezelfde beslissing nam.

De schorsing gaat in op 1 januari. KVHV moet ook de opname van de ‘lezing’ van Hoeyberghs offline halen én moet zich openlijk distantiëren van de uitspraken van de man. Tot dat besluit kwam het bestuurscollega van de UGent vandaag na lang beraad. Het KVHV wil voorlopig niet reageren op de sanctie. “Wij wachten de beslissing en de officiële mededeling van de UGent af”, zegt praeses Robin Gouwy.

De conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV liet plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs op 4 december een ‘lezing’ geven aan de UGent, waarin Hoeyberghs een reeks uiterst seksistische opmerkingen maakte. Sindsdien was het hek van de dam, en regende het klachten. Niet alleen over Hoeyberghs zelf, maar ook over het KVHV dat de man een forum gaf. De UGent distantieerde zich uitdrukkelijk van de uitspraken. KVHV zelf deed dat uitdrukkelijk nìet, omdat ze zicht ‘niet verantwoordelijk voelen voor de uitspraken van een gastspreker’. Rector Rik Van de Walle vroeg aan de studentenbeheerder van de UGent te overwegen om KVHV 4 maanden te schorsen. De sociale raad van de UGent volgde hem daarin.

De vereniging Campagne Rosa vond een tijdelijke schorsing niet voldoende, en eiste de uitsluiting van KVHV. Vanmorgen al betoogden ze met een honderdtal aan de UFO om de schorsing om die eis tot schorsing kracht bij te zetten.