UGent roept studenten op om versoepelingen niet te volgen Wietske Vos

24 september 2020

12u08 1 Gent De Universiteit Gent post straks een oproep op het studentenplatform om de versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen niet te volgen. Daarmee steunt UGent de eerdere oproep van Universiteit Antwerpen om hetzelfde te doen.

Op Twitter had UGent-rector gisteren al – onmiddellijk na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad waarin de versoepelingen werden aangekondigd – laten weten “verbijsterd” te zijn over de genomen beslissingen. Later verklaarde hij deze mening niet te herhalen wegens ‘hier niet essentieel’, maar riep de studenten wel op goed voor zichzelf te blijven zorgen: “Zorg goed voor jezelf, voor elkaar en voor je naasten. Wees even zorgzaam buiten de #UGent- of andere gebouwen als erbinnen aub. Geniet van het studentenleven maar doe dat op een veilige manier. Voor mij en voor velen doet jullie veiligheid er zeer toe.”

Officiële oproep

Ook uit latere tweets en reacties op statements van andere wetenschappers bleek duidelijk dat Van de Walle het niet eens is met de beslissing om te versoepelen.

Nu laat de UGent officieel weten de oproep van Universiteit Antwerpen aan haar studenten om de huidige maatregelen te blijven volgen en de versoepelingen niet toe te passen, bij te treden. Straks post de UGent een oproep in die zin op het veelbekeken platform voor studenten.