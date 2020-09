UGent roept studenten op om versoepelingen niet te volgen en ‘te durven denken’ Wietske Vos

24 september 2020

12u08 12 Gent De Gentse universiteit postte net een boodschap op het studentenplatform met een oproep aan haar studenten om de versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen niet te volgen. UGent volgt daarmee de Antwerpse Universiteit, die haar studenten eerder vandaag een mail stuurde.

Op Twitter had UGent-rector gisteren al – onmiddellijk na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad – laten weten “verbijsterd” te zijn over de versoepelingen. Later liet hij weten deze mening niet te herhalen wegens ‘hier niet essentieel’, maar riep de studenten wel op goed voor zichzelf te blijven zorgen: “Zorg goed voor jezelf, voor elkaar en voor je naasten. Wees even zorgzaam buiten de #UGent- of andere gebouwen als erbinnen aub. Geniet van het studentenleven maar doe dat op een veilige manier. Voor mij en voor velen doet jullie veiligheid er zeer toe.”

Ook uit latere tweets en reacties op statements van andere wetenschappers bleek duidelijk dat Van de Walle het niet eens is met de beslissing om te versoepelen.

‘Als echte UGent’ers durven denken’

De UGent liet vanmorgen officieel weten de oproep van Universiteit Antwerpen aan haar studenten om de huidige maatregelen te blijven volgen en de versoepelingen niet toe te passen, bij te treden. Zonet postte UGent een tekst op het veelbekeken platform voor studenten, waar ze haar studenten oproept “als echte UGent’ers ook in die situaties steeds te ‘durven denken’” en zowel kot- als pendelstudenten adviseert “de nodige afstand te houden bij contacten met de oudere generaties thuis”. De UGent vraagt haar studenten “de maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te beperken, nauwgezet te blijven naleven en opvolgen. Ga verstandig om met de mogelijkheden tot sociale interactie die jullie geboden worden. Houd voldoende afstand, was regelmatig je handen, beperk je sociale contacten, blijf thuis als je ziek bent en laat je zo nodig testen op COVID-19.”

De volledige tekst van de brief is te vinden op de website van de UGent.

De brief is ondertekend door rector Rik Van de Walle en een aantal experts, onder wie Piet Hoebeke (decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent), Eric Mortier (gedelegeerd bestuurder UZ Gent) en Frank Vermassen (hoofdarts UZ Gent).