UGent reikt eredoctoraat uit theatermaker Milo Rau (NT Gent): “Zet publiek aan om buiten gebaande paden te treden” Yannick De Spiegeleir

17 februari 2020

11u28 0 Gent Op Dies Natalis, dit jaar op 20 maart, reikt de UGent zes eredoctoraten uit. Zwitsers theatermaker en artistiek directeur van NTGent krijgt een institutioneel eredoctoraat voor zijn maatschappelijke verdiensten.

Milo Rau is sinds twee seizoenen actief bij NTGent. Zijn werk zorgde in het verleden al voor de nodige controverse. Zo werd er voor het toneelstuk ‘Lam Gods’ een zoekertje gelanceerd om teruggekeerde Syriëstrijders in te schakelen als acteurs. En tijdens een opmerkelijke scène vrijden twee acteurs voor een groepje kinderen, die ook meespelen in het stuk.

Maar volgens de UGent gaat het werk van Rau voorbij de controverse. “Hij zet zijn publiek telkens opnieuw aan om buiten de gebaande paden te treden en vastgeroeste zekerheden los te laten. Hij probeert over uiteenlopende en vaak zeer universele thema’s een maatschappelijk debat los te weken en ruimte voor verandering te creëren.”

Milo Rau zal op de academische zitting ter gelegenheid van Dies Natalis (vrijdag 20 maart) aanwezig zijn via een videoboodschap. Rector Rik van de Walle is promotor van dit eredoctoraat en licht zijn keuze voor Milo Rau toe in een gesprek met de theatermaker.

Facultaire eredoctoraten

Naast dit institutionele eredoctoraat reikt de UGent op Dies Natalis ook eredoctoraten uit wegens wetenschappelijke verdiensten.