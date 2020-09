UGent-rector Rik Van de Walle over start in code oranje: “Ik geef grif toe: het was moeilijke beslissing” Wietske Vos

16 september 2020

18u06 2 Gent Voor de beslissing om de UGent te laten opstarten in code oranje in plaats van code geel, ging rector Rik Van de Walle niet over één nacht ijs. Toch is de term ‘snel schakelen’ op zijn plaats: op minder dan een week hakte de rector de knoop door. We vroegen naar zijn motieven en het besluitvormingsproces.

Wat was voor u de trigger om na te denken over een opstart in code oranje?

“Ik volg de situatie rond corona al een hele tijd, niet alleen als rector, maar ook als burger”, aldus Van de Walle. “Eind vorige week groeide mijn bezorgdheid, en tegen het einde van het weekend heb ik die zorg ook publiek geuit. Wat je dan doet, is je twijfel en het verhaal erachter luidop uitspreken. Op reeds geplande vergaderingen met collega’s vertelde ik over mijn twijfel. Gisteren is een en ander dan in een stroomversnelling gekomen door overleg met een aantal experts, die allemaal, zonder uitzondering, voorstander waren van een overstap naar code oranje. Toen was mijn twijfel weggenomen.”

Hoe reageerden de faculteiten?

“Het is echter niet omdat ik overtuigd ben, dat de decanen en onderwijsdirecteurs dat ook zijn. Gisterenavond om respectievelijk 19u en 20u heb ik samen met de vicerector en de directeur Onderwijsaangelegenheden beide groepen – de decanen en onderwijsdirecteurs van de 11 faculteiten – gesproken. Ook daar bleek een bijzonder breed draagvlak te bestaan voor een overstap naar code oranje, waar ik zeer gelukkig mee was. Samen met de persverantwoordelijke heb ik dan een verklaring opgesteld.”

De medewerkers en studenten ontvingen de mededeling ’s nachts. Waarom?

“Nu de beslissing gevallen was, wilden we die zo snel mogelijk laten weten. Het is een uitzonderlijk situatie. Ik vond het ook zeer belangrijk dezelfde mail naar de medewerkers en studenten samen te sturen. Er was geen sprake van aparte communicatie: we staan hier samen voor en we moeten er allemaal samen doorheen.”

Vond u het moeilijk om de knoop door te hakken?

“De reacties op de beslissing zijn voor het overgrote deel positief, en dat doet deugd. Men vindt het niet evident en had het liever anders gezien, maar de situatie is zoals ze is en men vindt de beslissing verstandig. Het klinkt misschien een beetje emotioneel, maar ik geef grif toe dat ik het inderdaad een bijzonder moeilijke beslissing vond, met verstrekkende gevolgen. Daar ben ik me van bewust. Dat is het geruststellend te horen dat veel mensen daar toch begrip voor hebben”.

Vindt u dat andere universiteiten en hogescholen het voorbeeld van de UGent moeten volgen?

“Dat ik geoordeeld heb dat de UGent beter in code oranje start, wil absoluut niet zeggen dat dit automatisch ook voor andere instellingen voor hoger onderwijs geldt. Ik heb zondagavond overlegd met de andere rectoren, waarbij bleek dat ik zeker niet de enige was met twijfel (de universiteiten van Hasselt en Antwerpen starten ook in code oranje, VUB liet intussen weten te starten in geel maar na 1 week over te schakelen op oranje, red.). Laat het duidelijk zijn: iedere universiteitsrector en hogeschooldirecteur kan het beste de situatie in zijn of haar instelling inschatten. Als zij oordelen dat ze binnen code geel hun onderwijsactiviteiten veilig kunnen opstarten, dan is dat ok.”