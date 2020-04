UGent organiseert voor de helft van de vakken online examens Jill Dhondt

16 april 2020

16u49 4 Gent De studenten van de Universiteit Gent ontvingen gisteren hun nieuwe examenrooster. Hun leraars mochten, in overleg met de opleidingen, kiezen of ze online of op de campus zouden evalueren. Uiteindelijk werd beslist om de helft van de vakken online te testen.

De online examens zullen in verschillende vormen worden afgelegd: via papers, casusbesprekingen, open boek, mondeling, meerkeuze en groepsgesprekken. Het was aan de lesgevers om de meeste geschikte examenvorm te kiezen voor hun vak. Hetzelfde gold voor de examens die op de campussen worden afgelegd. Daarvoor voorziet de UGent expliciete maatregelen om de studenten uit elkaar te houden, en de veiligheid te garanderen. De studenten zullen in kleinere groepjes hun examen maken, op minstens 1,5 meter van elkaar, en er worden meer examensessies ingepland dan anders. Daarom zal de unief maximaal gebruik maken van hun eigen gebouwen, maar ook van de sportzaal van het GUSB, resto Kantienberg en Flanders Expo. Om een stormloop te vermijden, werd De Lijn reeds gevraagd om extra trams en bussen in te schakelen van en naar Flanders Expo.