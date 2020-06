UGent op 135e plaats van beste universiteiten wereldwijd Jill Dhondt

11 juni 2020

11u32 0 Gent De Universiteit Gent staat op de 135ste plaats van de internationale ranking van de beste universiteiten van Quacquarelli Symonds (QS). Binnen België is KU Leuven de enige universiteit die de top 100 haalt.

De top 10 van beste universiteiten bestaat zoals steeds uit Amerikaanse en Britse instituten. De Universiteit van Gent is vijf plaatsen achteruit gegaan dit jaar, vorig jaar stond het nog op de 130e plaats. De KU Leuven staat op nummer 84, en is daarmee de enige Belgische universiteit die de top 100 haalt.

De ranglijst van QS bevat in totaal ongeveer 900 universiteiten, geselecteerd uit een poule van 3.500. De rangorde is gebaseerd op verschillende parameters, waarbij de academische reputatie binnen de internationale onderzoeksgemeenschap het belangrijkste is. De verhouding van docenten tegenover studenten, het aantal citaties en het aandeel internationale onderzoekers en studenten worden ook in rekening genomen.

Elders deel top 100

Op welke positie de Universiteit Gent terecht komt in een internationale ranking, hangt uiteraard sterk af van de gekozen parameters. Er zijn andere ranglijsten waarbij de UGent wel in de top 100 staat. Zo is er de Shanghai Ranking, waar de Gentse Universiteit de 66e plaats bereikt, of de National Taiwan University Ranking waar de universiteit op nummer 70 staat.