UGent onderzoekt welzijn bij kinderen: “Hun voornaamste bezorgdheid is dat hun vakantieplannen niet zullen doorgaan” Jill Dhondt

20 mei 2020

14u14 2 Gent Vier communicatiewetenschappers van de Universiteit Gent hebben net een onderzoek afgerond naar de manier waarop kinderen omgaan met de coronacrisis. Na het analyseren van de resultaten bleek dat kinderen zich vooral zorgen maken over hun vakantieplannen en besmettingen bij vrienden en familie.

“Er waren al meerdere studies gedaan naar het welzijn van volwassen tijdens de crisis, maar er werd nog maar weinig onderzoek gevoerd naar hoe kinderen omgaan met de situatie”, geeft professor Steffi De Jans, een van de onderzoekers, aan. “In hun leven is er nochtans ook veel veranderd. Wij wilden weten waar zij het meest mee inzitten, en hoe hun mediagebruik er de laatste weken uitzag.”

De onderzoekers stuurden een online survey door naar alle Vlaamse basisscholen, met de vraag of ze die konden doorgeven aan de ouders. In totaal hebben 667 kinderen tussen de leeftijd van 9 en 13 jaar de studie volledig ingevuld. “Uit hun antwoorden blijkt dat kinderen vooral bezorgd zijn dat hun vakantieplannen niet zullen doorgaan. Ze weten niet of hun feestjes of jeugdkampen zullen plaatsvinden. Daarnaast maken ze zich zorgen dat hun familieleden en vrienden ziek zouden worden, terwijl ze minder schrik hebben om zelf ziek te worden. Over het algemeen stelden we weinig bezorgdheden vast over dat ze niet naar school kunnen. Wel zijn veel meisjes bang dat ze een achterstand zullen oplopen.”

Hoger mediagebruik

Uit de bevraging blijkt dat kinderen vaak veel weten over de coronacrisis. “Ze kennen de symptomen en de grootste risicogroepen. Fake news geloven ze meestal niet”, gaat professor De Jans verder. “Verder blijkt dat hun mediagebruik hoger ligt dan ervoor. Dat is logisch: ze zoeken contact met hun vrienden, doen schoolwerk en gaan verveling tegen via hun tablets en dergelijke. Vooral bezorgde kinderen gaan meer media gebruiken. Ze gaan online wanneer ze zich slecht voelen, of wanneer ze info zoeken over de situatie.”