UGent krijgt 5 miljoen euro Europese steun voor nieuw universiteitennetwerk Wietske Vos

09 juli 2020

18u38 4 Gent Een nieuw netwerk van 9 universiteiten, dat de naam ENLIGHT meekreeg, ontvangt een startsom van 5 miljoen euro van de Europese Commissie. Daarnaast krijgt ook FILMEU, een initiatief rond film en media waarbij Sint-Lucas Gent betrokken is, goedkeuring van de Europese Commissie.

Het ENLIGHT-project werd geselecteerd in het kader van ‘European Universities’, het pilootprogramma van de Europese Commissie voor nieuwe netwerken tussen verschillende lidstaten. ENLIGHT verenigt de universiteiten van het Baskenland (Spanje), Bordeaux (Frankrijk), Bratislava (Slovakije), Galway (Ierland), Göttingen (Duitsland), Groningen (Nederland), Tartu (Estland), Uppsala (Zweden) en Gent.

De komende drie jaar focust ENLIGHT op vijf thema’s: klimaatverandering, gezondheid en welzijn, ongelijkheid, digitale revolutie, energie en recyclage. Op lange termijn wil ENLIGHT zich toeleggen op onderwijsvernieuwing: een open ruimte creëren tussen de negen universiteiten om zonder obstakels te leren, les te geven en samen te werken.

Nieuwe leervormen

“Alle ENLIGHT-universiteiten zullen samenwerken met hun stad en regio om maatschappelijke uitdagingen in kaart te brengen en aan te pakken. We willen nieuwe leervormen creëren waarbij studenten zich samen met onderzoekers, burgers en bedrijven toeleggen op reële maatschappelijke vraagstukken… Studenten worden ook gestimuleerd om innovatief na te denken, samen te werken buiten de grenzen van hun eigen discipline en om te gaan met diversiteit binnen en buiten Europa”, zegt UGent-rector Rik Van de Walle in een mededeling.

ENLIGHT staat voor ‘European University Network to promote quality of life, sustainability & global engagement through Higher Education Transformation’.

Recent onderzoek toonde aan dat de UGent een centrale rol speelt in het steeds nauwere contactnetwerk van Europese universiteiten. Met de selectie van ENLIGHT wordt de Europese positie van de UGent nog verder versterkt.

FILMEU

En nog meer erkenning: ook FILMEU, een initiatief rond een Europese universiteit voor film en media, kreeg erkenning van de Europese Commissie. Een van de vier partners van FILMEU is LUCA School of Arts, dat de expertise bundelt van o.m. Sint-Lucas Gent.