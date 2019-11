UGent gaat aanwezigheid Chinezen in WO I onderzoeken in samenwerking met Shanghai University Yannick De Spiegeleir

20 november 2019

20u04 0 Gent In het bijzijn van prinses Astrid werd de overeenkomst tot samenwerking in China ondertekend door de UGent, Shanghai University & het ‘In Flanders Fields’ museum.

Chinese arbeiders zijn tijdens Wereldoorlog I actief in de logistieke ondersteuning van de Britse en Franse troepen en in het opruimen van de slagvelden na het beëindigen van de oorlog. Ze worden de zogenaamde ‘sjouwers voor de oorlog’ genoemd. Zo’n 40.000 Chinese arbeiders werken onder Frans contract en zo’n 95.000 onder Brits contract. Voor de Chinese arbeiders in België en Frankrijk is het doorgaans de armoede in het toenmalige China die hen de verre reis naar Europa doet maken. Ze hopen voldoende geld te verdienen om na de oorlog een beter leven op te bouwen in China.

Tot voor kort is, op een kleine 100 Chinese grafstenen in de Westhoek na, hun aanwezigheid in Wereldoorlog I weinig zichtbaar. De honderdste verjaardag van Wereldoorlog I is in China de aanleiding om dit stuk vergeten Chinese geschiedenis beter te onderzoeken.

Shanghai University en de UGent vinden elkaar

Verschillende vakgroepen aan de UGent onderhouden al enkele jaren een goede band met de universiteit van Shanghai. Door het ontstaan van verschillende onderzoekslijnen kiezen beide universiteiten nu, samen met het In Flanders Fields museum, voor een ‘Joint laboratory for research into the history of World War I’: een gezamenlijk onderzoekslaboratorium rond het thema van de eerste wereldoorlog.