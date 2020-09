UGent en Instituut Nederlandse Taal lanceren online dialectportaal Wietske Vos Sabine Van Damme

30 september 2020

20u06 1 Gent De Vakgroep Taalkunde – Nederlands van de UGent lanceerde vandaag samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) het online dialectportaal Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten. Via dit platform kun je meer dan 200.000 Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialectwoorden online opzoeken. De lancering gebeurde via een beperkt en met mondmasker bijgewoond lanceringsevenement in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) in de Koningstraat, dat ook online gestreamd werd.

De gloednieuwe Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten is gratis online te vinden. De database werkt in twee richtingen: je kunt er de betekenis en geografie van bepaalde dialectwoorden in opzoeken, maar ook voor een bepaald woord in het Algemeen Nederlands de verschillende bestaande dialectwoorden vinden.

Kaartapplicatie

Bovendien maakt een geavanceerde kaartapplicatie het mogelijk om de verspreiding van die dialectwoorden te zien op een taalkaart. Die kaarten kun je vervolgens naar smaak bewerken, onder meer door filters toe te passen. De eenvoudige zoekfuncties zorgen ervoor dat ook ‘leken’ gemakkelijk kunnen grasduinen in de database.

Het nieuwe dialectportaal maakt deel uit van een al bijna vijftig jaar lang lopend dialectonderzoek. In 1972 startte de Vakgroep Taalkunde (afdeling Nederlands) van de Universiteit Gent met de samenstelling van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD). Sindsdien zijn in totaal 28 papieren afleveringen gepubliceerd.

29 woordenboeken

Voorafgaand aan de presentatie en demonstratie van de nieuwe database werd de 29ste aflevering voorgesteld, Eten en Drinken. Daarin kun je proeven van Vlaamse dialectwoorden voor o.a. allerlei soorten fruit, taart en snoep. Volgens de inmiddels gepensioneerde professor Jacques Van Keymeulen, een van de drijvende krachten achter het project, is dit wellicht de laatste papieren aflevering, gezien het WVD al sinds 2013 ook een online databank is. De nieuwe, vandaag gelanceerde databank verbindt de digitale WVD met de digitale Brabantse en Limburgse dialectdatabanken. (Lees verder onder de foto).

Financiële steun

In de loop der jaren is veel energie gestopt in het vinden van financiële steun voor het project. Onder meer de Universiteit Gent (Bijzonder Onderzoeksfonds), het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en de provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland besteedden er geld aan. Sedert 2013 wordt het WVD gesubsidieerd door de provincies, de Vlaamse overheid en de Nederlandse Taalunie. De Universitaire Stichting van België draagt bij in de drukkosten.

Momenteel beschikt de WVD nog maar over 1 deeltijds redacteur die nog tot eind 2020 aan de slag blijft, “maar we zijn nog niet uitgezongen”, aldus Van Keymeulen tijdens de presentatie.

Wannes Cappelle – ambassadeur van de Week van het Nederlands en frontman van Het Zesde Metaal – luisterde de presentatie op met bijpassende muziek in zijn streektaal, het West-Vlaams.