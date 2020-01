UGent en Arteveldehogeschool roepen studenten terug uit China Yannick De Spiegeleir

29 januari 2020

19u43 0 Gent De Universiteit Gent trekt alle reizen naar China in voor al haar studenten en medewerkers. Wie zich in China bevindt, moet terugkeren. Ook de Arteveldehogeschool roept haar studenten terug uit China wegens het coronavirus.

Studenten die niet langer in China willen verblijven door de uitbraak van het Coronavirus, mogen op kosten van de UGent terugkeren. Dat meldt de universiteit. Ook studenten en personeel die niet willen vertrekken, krijgen hulp bij het vinden van een andere bestemming. Het gaat om vier studenten en zowat tien personeelsleden.

Bij de Arteveldehogeschool gaat het om 4 studenten die nog ter plekke zijn in het kader van een buitenlandse studie of stage.

Geen gemakkelijke beslissing

“De situatie evolueert van dag tot dag. Ondanks dat de FOD Buitenlandse Zaken nog geen negatief reisadvies heeft geformuleerd, spelen wij liever op zeker.” zegt Imran Uddin, woordvoerder van Arteveldehogeschool. “Het was geen makkelijke beslissing. Studenten zijn bezorgd, maar ook teleurgesteld dat hun buitenlandse stage wordt afgebroken. Maar de veiligheid van onze studenten primeert.”

Ook laat de hogeschool de studenten die in het komende semester een stage gepland hadden in China niet meer vertrekken. “We volgen de situatie op de voet en zijn continu in contact met onze studenten en partnerinstellingen in China. In het geval dat het vliegverkeer wordt gestaakt, willen we vermijden dat onze studenten niet naar huis kunnen keren,” aldus Uddin. Voor de studenten die teruggeroepen worden of die niet kunnen vertrekken, stippelt Arteveldehogeschool alternatieve stageplekken uit. “De hogeschool zorgt ook voor de extra kosten die dit met zich mee zou brengen. Een veilig leerklimaat is voor de hogeschool essentieel.”