UGent doet onderzoek naar ‘insectenvet’ in plaats van boter. “In wafels kan je de helft van de boter vervangen door insectenvet zonder smaak- of textuurverschil” Sabine Van Damme

05 februari 2020

14u55 0 Gent Het klinkt vreselijk goor, ‘insectenvet’, maar volgens de UGent kan het goedje een waardig, gezond en duurzaam alternatief worden voor boter. Onderzoek wees uit dat je tot de helft van de boter kan vervangen zonder smaakverschil. De test werd gedaan met vet van larven van de zwarte soldatenvlieg.

De onderzoekers bakten wafels, koekjes en cake met insectenvet. Er werden telkens 3 versie gemaakt: een gewone versie met enkel boter, een versie met een kwart insectenvet en driekwart boter, en een versie met de helft boter en de helft insectenvet. Een smaakpanel kreeg het resultaat voorgeschoteld. Wat blijkt? Het gebak met een kwart insectenvet doorstond de test met glans. Bij wafels werd zelfs met de helft insectenvet geen verschil geproefd, en ook smaak en textuur verschilden nauwelijks van de 100% boter-versie. (Lees verder onder de foto)

Maar waarom zou je in hemelsnaam insectenvet in gebak gaan verwerken? “De ecologische voetafdruk van een insect is veel kleiner dan die van runderen”, zegt onderzoekster Daylan Tzompa-Sosa van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. “Bovendien kunnen we insecten in grote hoeveelheden in Europa kweken, waardoor ook de voetafdruk van het transport verkleint. Melk voor boter wordt immers vaak geïmporteerd van buiten Europa.” Ook voor de gezondheid zou insectenvet beter zijn dan boter, vervolgt de onderzoekster. “Het is een ander soort vet, insectenvet is lichter verteerbaar. Het bevat ook laurinezuur, en dat kan verschillende virussen, bacteriën of ook schimmels in het lichaam onschadelijk te maken, waardoor het dus een positief effect op de gezondheid kan hebben.”

In het oosten is het eten van insecten veel meer ingeburgerd dan bij ons. Hier trekt het overgrote deel van de bevolking nog de neus op voor kruipende en vliegende beesten. Het onzichtbaar verwerken van insecten in producten zoals gebak kan de weerstand tegen het eten van insecten doen verkleinen. Bio-ingenieur Joachim Schouteten, begeleider van het onderzoek, denkt dat het insectenvet binnen afzienbare tijd gewoon in onze supermarkten zal te vinden zijn. “Momenteel is de prijs nog te hoog, omdat het slechts op kleine schaal geproduceerd wordt”, zegt hij. “We moeten onderzoeken wat consumenten ervan vinden op grotere schaal. Producten met insecten zoals bijvoorbeeld insectenburgers zijn nog geen groot succes gebleken. Maar bij gebak is de kans groter dat het in de smaak zal vallen, omdat het hier enkel gaat over een vorm van vetvervanger.”