UGent beslist om proclamaties digitaal te organiseren, maar stuurt beslissing direct bij na reacties studenten Wietske Vos

03 juni 2020

21u57 2 Gent Vandaag liet UGent zijn studenten officieel weten in oktober online proclamaties en alternatieve bijeenkomsten te organiseren voor laatstejaars die dit jaar afstuderen. Na reacties van teleurgestelde studenten op sociale media, stuurde UGent zijn beslissing bij: er komt zeker een échte bijeenkomst.

Lot Claeys (22), laatstejaarsstudente pharmacie, uitte vanmiddag op Facebook haar ongenoegen over de beslissing van UGent in oktober alleen online proclamaties te organiseren. “Ze hebben ons dit eerder vandaag laten weten”, zegt ze. “Ik vind het zeer jammer dat dat nu al beslist wordt, voor oktober. Intussen worden de coronamaatregelen volop aangepast en versoepeld, wie weet wat er in oktober, of veel eerder al, nog allemaal mogelijk is. Verder is deze beslissing ook gewoon genomen zonder overleg genomen, en zonder uitleg erbij waarom. En last but not least: de timing ervan is echt niet goed. Velen van ons zitten nog volop in de blok en leggen onze eerste examens af momenteel. Als je wil dat we ons niet kunnen concentreren, moet je zoiets nu communiceren.” Volgens Claeys had een rechtenstudent eerder deze week al via Twitter laten uitlekken dat dit voor de rechten al zo beslist was. De studenten van andere richtingen voelden de bui dus al hangen.

In een reactie laat UGent weten dat “de communicatie van deze ochtend enkel ging over de organisatie van een online proclamatie in plaats van de ‘fysieke’ afzonderlijke proclamaties in juli en september”. Lees: dat wil niet zeggen dat er niets anders wordt georganiseerd. Maar daarover stond niets vermeld in de mededeling aan de studenten.

Échte bijeenkomst

De teleurgestelde reacties op sociale media zetten rector Rik Van de Walle er echter toe aan bij te sturen. Later vandaag stuurde hij de studenten een brief, waarin hij erkent hoe langrijk een afscheidsmoment is voor hen: “We hebben heel goed begrepen dat een échte bijeenkomst voor jullie cruciaal is. We zullen daarom alles in het werk stellen om die alsnog mogelijk te maken. Wanneer dat zal kunnen, weten we nog niet. Het zal pas mogelijk zijn wanneer het op een sociale maar ook veilige manier kan. We zullen samen met jullie faculteiten bekijken wanneer en hoe we dit kunnen organiseren. Dat moment waarop je je toga kunt aantrekken en je baret kunt opwerpen? Dat krijgen jullie, want dat verdienen jullie. Beloofd.”