UFO boven Gent? Meldpunt ontvangt tientallen meldingen van vreemd verschijnsel Jeroen Desmecht

15 september 2019

Een lichtgevend object heeft zaterdagavond de fantasie van heel wat Gentenaren op hol doen slaan. Het Belgische UFO-meldpunt ontving tientallen meldingen van het vreemde verschijnsel. "Volgens onze bronnen gaat het echter om een ontplofte weerballon", zegt coördinator Frederick Delaere.

Verschillende getuigen hadden het over een helder wit object dat na een tijdje in stukken uit elkaar spatte. Volgens ruimtevaartdeskundigen van de Gentse Volkssterrenwacht Armand Pien gaat het allicht om een uiteengespatte weerballon. Dat schrijft VRT NWS. Zo’n weerballon hangt op 35 kilometer boven de grond.

Ook het Belgische UFO-meldpunt meent dat het om een weerballon gaat. “Dat blijkt voorlopig uit onze bronnen”, vertelt coördinator Frederick Delaere. “Onze medewerkers doen momenteel het nodige om deze verklaring na te trekken. De komende uren proberen we om alle waarnemingen op onze website te vermelden.

Ok, wat gebeurde net boven Gent, België? Een lichtgevend object leek ik meerdere stukken te ‘breken’. https://t.co/hMamIVH3ek via @YouTube @frankdeboosere @VSWMira #ufo #meteor Bart De Bruyn(@ UrbexDeBruyn) link

Oost-Vlaanderen koploper in aantal meldingen

In 2018 registreerde het Belgische UFO-meldpunt 179 waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen in ons land. Dat is een stijging van 33 procent in vergelijking met het aantal meldingen uit 2017 (134 waarnemingen). In de provincie Oost-Vlaanderen werden de meeste UFO’s gespot.