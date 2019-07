U hebt het warm? Onze flikken, die zweten pas echt! Sabine Van Damme

23 juli 2019

18u26 122 Gent Het is warm, en het wordt nog warmer. En dus kleedt iedereen zich zo zomers mogelijk. Behalve dan onze Flikken. Zij mogen niet patrouilleren in korte broek en moeten een kogelwerend vest dragen. Maar er zijn wel andere maatregelen voor hen.

Heet, heter, heetst. En toch zie je onze flikken door de feestenzone patrouilleren in vol ornaat, zijnde: donkere lange broek, kogelwerend vest en fluohesje. Korte hemdsmouwen mogen gelukkig wel. “Een korte broek is simpelweg niet voorzien in het uniform”, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “Alleen de Draken – de politie op de fiets dus – en de buurtinspecteurs kunnen een korte broek dragen. Bij interventie zijn ze zelfs verplicht om een kogelwerend vest te dragen. We zitten immers nog steeds met terreurniveau 2, en veiligheid primeert.”

En dus patrouilleren de zwetende flikken door de feestenzone. Toch zijn er ook voor hen maatregelen voorzien. “Er is op verschillende punten extra water voorzien waar ze even binnen kunnen gaan en kunnen drinken, en de patrouilles die normaal gezien 2 uur duren, worden nu om het uur gewisseld”, aldus Langeraert. De patrouillerende flikken zijn dan ook blij als ze op sommige plekken - zoals bij de Kinky Star op de Vlasmarkt - even worden nat gespoten.