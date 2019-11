Typisch Gents: fietsvissen Sabine Van Damme

19 november 2019

20u37 7 Gent Toeristen geloven hun ogen niet als ze het zien, Gentenaars kijken er al lang niet meer van op: fietsvissen. Enkele keren per jaar worden de binnenwateren opgeruimd, en de vangst is altijd indrukwekkend.

Het zou ‘typisch’ zijn voor een studentenstad, dat er veel fietsen in het water liggen. Al kan nog steeds niemand verklaren wat er dan zo studentikoos is aan fietsen het water in keilen. In elk geval, het gebeurt, te veel. Dat bewezen de fietsvissers vandaag nog maar eens, terwijl ze aan het werk waren op de Gentse binnenwateren. Al snel lag hun bootje vol fietswrakken. Omdat het fietsvissen regelmatig gebeurt, zijn er weinig echt roestige exemplaren te vinden waar mossels op groeien. Sommige fietsen zijn zelfs gewoon nog bruikbaar.