Twintiger voor rechter nadat hij betaalt met vals briefje van 100 euro in Decadance JDG

24 juni 2019

11u58 1 Gent Een 23-jarige barman moest zich maandag voor de correctionele rechtbank verantwoorden nadat hij met een vals briefje van 100 euro probeerde betalen.

Het voorval vond in 2017 plaats in de toenmalige danstempel Decadance. De twintiger werd al eens bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van zeven maanden, maar tekende verzet aan. Zijn advocaat vroeg maandag een opschorting van de straf. De meester stelde dat zijn cliënt het ‘geld’ van een onbekende kreeg én dus niet wist dat het om een vals briefje ging. “Ik ken zijn naam niet. Hij had mij én mijn vrienden een rondje aangeboden”, vertelde de twintiger. “Hij gaf mij een briefje van 100 euro. Daar heb ik drie vodka-redbulls mee gekocht.”

Wie de jongeman het geld in zijn handen stak, bleef ook deze middag een mysterie. Het parket vorderde opnieuw zeven maanden effectief. “Omdat dit zeer ernstige feiten zijn”, aldus de openbare aanklager. Vonnis op 25 juli.