Twintiger stal van tachtiger waar hij relatie mee had Wouter Spillebeen

14 november 2019

11u23 0 Gent Een 20-jarige Gentenaar riskeert een celstraf van twaalf maanden en een geldboete nadat hij zonder toestemming geld van de rekening van een tachtiger nam.

Het is voor de rechtbank moeilijk uit te maken hoe veel geld ontvreemd werd. De twintiger en de tachtiger hadden namelijk “een soort relatie”, aldus het Openbaar Ministerie. De jongeman kreeg soms toestemming van de oudere man om geld af te halen en zo kwam de bankkaart in zijn handen. Maar de jongeman nam soms ook geld van de rekening zonder dat hij daar toestemming voor had. De dochters van de oudere man hielden de rekening in de gaten en zagen zo dat er geld verdween.

“Mijn cliënt heeft de kaart inderdaad langer en vaker gebruikt dan de afspraak was”, geeft de advocaat van de jongeman toe. “Hij had dat niet mogen doen. Maar het slachtoffer is geen kwetsbare sukkelaar waar hij zomaar misbruik van maakte.” De procureur vorderde een celstraf van twaalf maanden, maar de verdediging vraagt om een werkstraf op te leggen. Op 28 november spreekt de rechter een straf uit.