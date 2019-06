Twintiger riskeert 5 jaar cel na dodelijk verkeersongeval: "Hij dacht zogezegd dat hij een verkeersbord aanreed” JDG en OSG

12 juni 2019

22u24 0 Gent 36 dagen lang vocht Veysel Calinalti (55) voor zijn leven in ziekenhuis, voor hij op 16 december 2017 zijn laatste adem uitblies. De Gentenaar met Turkse roots werd in november van dat jaar van de baan gemaaid in de Hoogstraat in Gent. Zijn aanrijder, S.C., reed na het ongeval door, maar werd later ingerekend op het parkeerterrein langs de E17 in Kalken. Woensdag verscheen hij in de politierechtbank: S.C riskeert nu een celstraf van vijf jaar én acht jaar rijverbod.

Veysel Calinalti was op vrijdagochtend 10 november 2017 vis gaan halen op de Vrijdagmarkt. Met z’n plooifiets reed hij via de Hoogstraat terug naar huis, toen op het kruispunt met de Peperstraat het noodlot toesloeg: hij werd frontaal aangereden door een spookrijdende bestelwagen. Achter het stuur zat S.C, naar eigen zeggen op terugweg van de Gentse Overpoort. Hij had speed genomen en reed volgens verschillende getuigen roekeloos door de straat.

S.C. reed door, maar kon later worden ingerekend op het parkeerterrein langs de E17 in Kalken. Veysel werd in levensgevaar overgebracht naar het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. 36 dagen later werd een infectie hem fataal.

Verbrijzelde voorruit

Met knikkende knieën nam de twintiger woensdagochtend het woord. “Ik was in slaap gevallen”, snikte hij. “Het spijt me zo hard.” V.L. verklaart sinds zijn aanhouding dat hij geenszins de intentie had om te vluchten. Een stelling die kwaad bloed zette bij de advocaten van de burgerlijke partijen. “Hij zou gedacht hebben dat hij een verkeersbord had geraakt, maar zijn voorruit was compleet verbrijzeld”, reageert meester An-Sofie Raes. “Uit de uitlezing van zijn gsm blijkt dat hij wél degelijk de intentie had om te vluchten: zo stuurde hij vanop de parking in Kalken nog verschillende sms’jes naar kennissen, met de vraag om hem op te pikken. Hij wou zich dus zeker niet gaan aangeven.”

Volgens de advocaten van de burgerlijke partij was S.C. een regelmatige gebruiker. Ze stellen bovendien dat hij ook dealde, maar daar wordt hij momenteel dus niet voor vervolgd. V.L. verklaarde woensdag dan weer dat het om eenmalig gebruik ging. Hij begon in zijn tienerjaren met speed, maar was naar eigen zeggen al een tijdje clean. “Een eenmalig feit, na een jaar zonder”, verklaarde hij.

In slaap gevallen

Volgens zijn advocaat was V.L. die nacht op weg van het Limburgse Lanaken naar Aalter om zijn ex-vriendin te bezoeken. Toen zij afzegde, verliet hij de snelweg in Gent en zocht hij zijn toevlucht in de Overpoort. “Hij wou een vriend in Gent bereiken, om alsnog te kunnen uitrijden naar Aalter, moest ze haar toch bedenken”, vertelt zijn raadsman. “In de Overpoort leerde hij een Nederlander kennen die hem speed en onderdak aanbood. Hij ging zich dan eerst omkleden aan zijn auto in de parking onder het Zuid. Toen hij terugkwam, was de Nederlander spoorloos. Hij heeft zijn gps ingesteld én nog gezocht naar een parkeerplaats om even uit te rusten, maar zonder succes. Uiteindelijk besloot hij terug aan te zetten richting Lanaken.”

Het roekeloos rijgedrag dat het ongeval vooraf ging, is volgens de verdediging dan ook geen machogedrag, maar een gevolg van zijn verwarring. “De verkeerssituatie in Gent is complex, en zijn gps werkte niet mee. Hij zou in het begin aan een hogere snelheid hebben gereden, maar raakte het slachtoffer uiteindelijk met een snelheid van 30 kilometer per uur. Als we alle elementen samennemen, is het logische antwoord dat hij inderdaad in slaap is gevallen.”

De openbare aanklager en rechtbankvoorzitter leken dan weer minder overtuigd van het relaas van V.L. Hij riskeert voor de feiten samen een celstraf van 5 jaar, een geldboete van 24.000 euro en een rijverbod van 8 jaar. Vonnis op 26 juni.