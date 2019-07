Twintig gekende zedenfeiten op drie jaar tijd in Rozebroeken

Erik De Troyer

17 juli 2019

21u35 10 Gent Tussen 2016 en 2018 is er weet van 20 gevallen van zedenfeiten. Het gaat om 8 gevallen van voyeurisme, 8 aanrandingen, 2 gevallen van exhibitionisme en 2 verkrachtingen. Vanaf maandag start Rozebroeken met identiteitscontroles en dan kunnen dader van zedenfeiten en overlast op de zwarte lijst gezet worden. Hoe lang die verbanning duurt is niet duidelijk.

De commissie algemene zaken kwam vanavond op vraag van de oppositie samen om de toestanden in Rozebroeken te bespreken. De stad en zwembadbeheerder Lago hadden deze week al enkele maatregelen aangekondigd. Zo komen er extra bewakers in het zwembad en komen er identiteitscontroles aan de ingang. Wie voor problemen zorgt riskeert op de zwarte lijst te komen.

Schepen Sofie Bracke (Open VLD) gaf toe dat de stad tot voor kort niet op de hoogte was van de omvang van de problemen in het zwembad. “We lazen in de krant een getuigenis over verschrikkelijke feiten maar waren daar niet van op de hoogte. De voorbije dagen heb ik een aantal verhalen gehoord. Gentenaars hebben mij spontaan gecontacteerd en in vertrouwen een aantal zaken verteld. Dat zijn signalen die we niet naast ons kunnen neerleggen. Rozebroeken moet een fijne plek zijn waar iedereen zich veilig voelt”, zegt ze. “De rapportage over zedenfeiten was onvoldoende. Dat zal veranderen.”

Bij Lago wist men wel al langer dat er een probleem was. In 2015 werden al 82 camera’s geplaatst in het zwembad. Dat kostte meer dan 100.000 euro en diende om overlast aan te pakken. Toen werd ook afgesproken dat die beelden met de politie gedeeld moesten worden. Uit een anonieme getuigenis van een medewerker blijkt dat de directie feiten onder de mat probeerde te vegen. “Er is in Rozebroeken geen zwijgcultuur”, zegt Diether Thielemans van Lago. “We liggen wakker van de veiligheid in ons zwembad. Uit gesprekken met het personeel in bijzijn van een vertrouwenspersoon zijn een aantal concrete frustraties naar voor gekomen. Bijvoorbeeld dat men steeds met dezelfde overlast geconfronteerd wordt. Er is een interne audit besteld en er werden verbeterpunten opgesteld. Er was geen zwijgcultuur maar er was wel te weinig structureel overleg. Zou lomp zijn moesten we dit proberen verzwijgen.”

De zwarte lijst blijkt trouwens niet permanent. De privacywetgeving zorgt ervoor dat de gegevens maar beperkt kunnen bijgehouden worden. Hoe lang precies wordt nog bekeken. Voorlopig kan Lago maar per drie maanden een verbod opleggen maar dat kan wel nog verlengd worden. Lago onderzoekt ook of de gegevens met andere zwembaden gedeeld kunnen worden.

“De maatregelen zijn naar mijn gevoel onvoldoende”, zegt Tom De Meester (PVDA) . “Overlast en seksueel geweld worden op één hoop gegooid en zijn goed voor twee zinnetjes. Zo minimaliseert de stad de feiten. We moeten expliciet omschrijven welk gedrag onaanvaardbaar is. Het huidig reglement is te vaag. Hardleerse jongeren kon men al uit het zwembad zetten. Zelfs de burgemeester kon een plaatsverbod opleggen. Eigenlijk waren er in het verleden al voldoende mogelijkheden om in te grijpen waardoor die identiteitscontroles eigenlijk niet nodig is.”

In andere zwembaden zijn er volgens schepen Bracke geen problemen. “In de andere zwembaden samen hebben we de voorbije 8 jaar tien zedenfeiten gekend. Daar zal ook wel eens over een kleedhokje gekeken worden maar de cijfers zijn er toch van een heel andere grootorde. Andere zwembaden krijgen daarom voorlopig geen identiteitscontrole.”