Tweewekelijkse party in hotel Reylof met dj Kuryakin Sabine Van Damme

27 september 2019

13u56 0 Gent De Gentse dj Kuryakin heeft het geschopt tot ‘huis-dj’ van het Pillows Grand Hotel Reylof in de Hoogstraat. Hij mag er tweewekelijks op vrijdag het mooi weer maken.

Vanaf nu draait de bekende Gentse dj Kuryakin elke eerste en derde vrijdag van de maand in The Living Bar & Bistro in Pillows Grand Hotel Reylof. Niet alleen voor hotelgasten, iedereen is welkom. Alleen al voor het interieur van de bar bovenaan de imposante draaitrap is een bezoekje een must. “DJ Kuryakin kiest steevast voor een mix van funk, disco, r&b en jazz”, belooft het hotel. En daar passen dan uiteraard cocktails bij.

