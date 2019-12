Tweehonderd mensen slapen vannacht op Gentse Sint-Pietersplein om aandacht te vragen voor daklozen problematiek Didier Verbaere

20 december 2019

23u35 0 Gent Op het Sint-Pietersplein in Gent brengen zo’n tweehonderd mensen vrijdag de nacht door om aandacht te vragen voor de daklozen problematiek en om geld in te zamelen voor De Warmste Week en de vzw Enchanté.

Zo’n tweehonderd mensen installeerden zich warm ingeduffeld en met dikke slaapzakken op het Sint-Pietersplein om er te slapen. Warme soep en vuurkorven zorgden voor enige warmte. En ook Sioen verdreef met enkele live nummers ietwat de kilte. Een luxe die heel wat daklozen nacht na nacht niet kennen.

De Vzw Enchanté organiseerde de actie voor De Warmste Week. Dit doen ze uit solidariteit met mensen die dak- en thuisloos zijn en om geld in te zamelen voor het Gentse netwerk van hartelijke handelaars, Enchanté vzw. “Vandaag zijn er in Gent zo’n duizend mensen dakloos en een veelvoud in Vlaanderen. We doen deze actie om aandacht te vragen voor de problemen. We willen de problemen op een verbindende manier aankaarten door diensten aan te bieden, door uitgestelde koffies te doneren en met positieve actie”, zegt medestichtster en coördinator van de vzw Marie Haspeslagh.

“We hopen met deze actie ook wat centen in te zamelen want we moeten het als kleine vzw nog steeds zonder structurele middelen rooien”, besluit Marie. Meer informatie kan je vinden op https://enchantevzw.be/nl/sleep-out.