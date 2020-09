Tweehonderd jaar oude privétuin binnenkort opengesteld voor alle Gentenaars Jill Dhondt

23 september 2020

15u03 2 Gent Rond het ontmoetingshuis Villa Voortman, grenzend aan het Sint-Lucasziekenhuis, ligt een tweehonderd jaar oude privétuin. De Stad wil die groene oase graag openstellen voor het grote publiek door ze te verbinden met het Vogelenzangpark, dat momenteel heraangelegd wordt. Het totale park wordt daardoor dubbel zo groot in oppervlakte.

De asfaltweg in het Vogelenzangpark zal plaatsmaken voor een betonnen wandelpad, naast zit- en picknickbanken komt er een nieuwe speelzone, en planten zullen het park afsluiten van de straatkant. Via een wandelpad zal het park ook verbonden worden met de oude tuin van Villa Voortman. Deze private site is momenteel enkel toegankelijk voor bewoners van de assistentiewoningen De Lieve, maar de bedoeling is om het mooie stukje groen toegankelijk te maken voor alle Gentenaars.

Het plan om de privétuin toe te voegen aan het park wordt voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad. Mits goedkeuring zal de tuin vanaf december publiek toegankelijk worden, zodra de wandelpaden in het Vogelenzangpark aangelegd zijn. Het volledige park zal in het voorjaar van 2021 volledig af zijn.