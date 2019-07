Tweedehandswinkel wil meer dan 10.000 euro voor verdwenen armaturen Sint-Pietersplein, Stad zegt ‘nee’ Erik De Troyer

08 juli 2019

18u55 0 Gent In een tweedehandswinkel langs de Afrikalaan liggen al jaren restanten van grote bronzen kandelaars die ooit het Sint-Pietersplein sierden. Onderhandelingen om die kandelaars aan te kopen leverden niets op. De winkel wil meer dan 10.000 euro voor de verdwenen stuks en de stad laat ze voor die prijs liever opnieuw gieten.

Op de trappen tussen het Sint Pieterplein en het Sint Amandsplein stonden vroeger vier gietijzeren kandelaars. Deze kandelaars zijn meer dan 10 jaar terug verdwenen, niemand kan aangeven wanneer precies. Midden 2016 zijn delen van de kandelaars opgedoken in een tweedehandszaak aan de Afrikalaan te Gent. De kandelaars werden daar in stukken te koop aangeboden. Stad Gent heeft onmiddellijk klacht neergelegd bij de politie, de politie heeft aansluitend bewarend beslag laten leggen op de kandelaars.

Bij verdere juridische opvolging bleek dat de kandelaars door de uitbater van de tweedehandszaak op een rechtmatige manier verworven waren. Waardoor de uitbater dan ook de nieuwe rechtmatige eigenaar werd van de onderdelen van de kandelaars.

“De Stad Gent heeft de uitbater benaderd om te bekijken of we de resterende stukken konden verwerven. Dit zou de mogelijkheid geven om deze resterende stukken te integreren in de te reconstrueren kandelaars. Daartoe werd de uitbater bevraagd naar zijn vraagprijs voor de resterende stukken. De uitbater gaf zelf geen prijs, en wenste een bod van Stad Gent te bekomen. Mondeling werd getoetst wat de grootteorde hiervan was, 10.000 euro voor de resterende stukken bleek ‘absoluut onvoldoende’”, klinkt het op het kabinet van schepen Annelies Storms (sp.a).

Opnieuw laten gieten

“Gezien het feit dat de restanten slechts een deel van de kandelaars uitmaken, er onderdelen zullen moeten bijgegoten worden, en het opnieuw samenstellen van de kandelaars de prijs verder zal laten stijgen, is het waarschijnlijk interessanter om de kandelaars opnieuw te laten gieten op termijn. Dat is mogelijk op basis van het nog aanwezig model. Een timing hiervoor is nog niet bepaald. Stad Gent zal dus geen verdere pogingen ondernemen om de restanten aan te kopen, tenzij dat voor een zeer zachte prijs kan.”

De uitbaters hebben steeds volgehouden dat ze de kandelaars rechtmatig gekocht hebben en blijken nu gelijk te hebben. De kans bestaat dus dat de kandelaars binnenkort gewoon verkocht worden. Voor welke prijs is nog maar de vraag.