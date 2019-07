Tweede week controle rond Sluizeken: “Opnieuw laagvlieger met meer dan 130 km/u gevat in zone 50”



Jeroen Desmecht

13 juli 2019

12u27 12 Gent De Gentse politie heeft vrijdagnacht opnieuw intensief gecontroleerd in de omgeving rond het Sluizeken. Bewoners trokken al meermaals aan de alarmbel over het asociaal en gevaarlijk rijgedrag in hun buurt. Vorig week nog passeerde een laagvlieger met 138 kilometer per uur de lens aan Dok Zuid, een zone 50. “Ook deze week zijn de resultaten bedroevend”, schrijft de politie. “De hoogst gemeten snelheid daar was gisteravond 131 kilometer per uur.”

Overdreven snelheid, verbodsborden die worden genegeerd, luide muziek én brullende motoren: voor de bewoners van van de buurt rond het Sluizeken was de maat meer dan vol. Verschillende klachten volgden, waarna de politie vorige week tot een intensieve controle overging. “Met deze actie wil de Gentse politie kordaat optreden tegen dooddoeners in het verkeer: snelheid, alcohol en drugs”, klonk het. “Maar we willen hiermee ook paal en perk stellen aan asociaal rijgedrag dat de verkeersleefbaarheid van de buurt in het gedrang brengt.”

Tweede week op rij

Vorige week waren de resultaten bedroevend. Gisteravond stelden de Gentse flikken opnieuw een controlepunt op in dezelfde omgeving. De mobiele controleurs stelden elf parkeerovertredingen vast. Eén overtreder werd dan weer betrapt bij het negeren van het verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder, red), twee anderen werden gevat met een niet leesbare nummerplaat. De wagen van een laatste bestuurder was niet gekeurd.

Met 131 kilometer per uur door zone 50

Langs de Sleepstraat, een zone 30, controleerde de politie 224 voertuigen op snelheid. Tien bestuurders reden daar te snel. Aan Dok-Zuid, waar een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur geldt, hield zestien procent van de 1123 gecontroleerden zich niet aan de opgelegde maximumsnelheid. Dertien procent reed zelfs sneller 86 kilometer per uur én kwam zo in aanmerking voor een een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. De politie intercepteerde tien laagvliegers ter plaatse. Vorige week nog passeerde een bestuurder de lens met een snelheid van 138 kilometer per uur, gisteren bedroeg de hoogst gemeten snelheid 131 kilometer per uur. De politie trok ook het rijbewijs in van een (niet geflitste) bestuurder die onder invloed van cannabis reed. In totaal moesten elf bestuurders hun rijbewijs effectief onmiddellijk inleveren.