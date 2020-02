Tweede verhuisbeweging van de Roma vlekkeloos verlopen Sabine Van Damme

26 februari 2020

17u37 0 Gent Vanmorgen zijn nog eens 5 woonwagens van de Roma aan de Hurstweg opgeladen en naar de Drongensesteenweg gebracht. Vanmorgen zijn nog eens 5 woonwagens van de Roma aan de Hurstweg opgeladen en naar de Drongensesteenweg gebracht. Maandag werden ook al zes caravans verplaatst, vrijdag volgen de laatste vijf. De Roma mogen tot november op het doortrekkersterrein blijven.

Eind deze week moet het terrein van De Lijn aan de Hurstweg in de Wondelgemse Meersen helemaal zijn vrijgemaakt. De Lijn had de grond dringend nodig om er een oefenterrein aan te leggen, al blijkt dat voorlopig toch niet door te gaan. Toch moeten de Roma weg. De stad vond een tussenoplossing voor de Roma op het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg. Want het groot project ‘postmobiel wonen’, dat voorlopig niet van de grond komt, kan maar in november starten. Dan moet iedereen die in september 2019 illegaal in barakken woonde op het grondgebied van Gent, verhuizen naar terrein aan de Afrikalaan, om begeleid te worden naar een ‘normaal’ bestaan, met een job en een woning.

Maandag werden al 6 Roma-woonwagens naar de Drongensesteenweg versleept in opdracht van de stad, vandaag waren dat er nog eens 5. Vrijdag volgen de laatste vier woonwagens. De andere Roma op het terrein waren er in september nog niet, en moeten vertrekken. Waar ze heen moeten is niet duidelijk, maar een nieuw kamp op het Gentse grondgebied zal niet meer geduld worden.

De verhuis vandaag verliep rustig. Takelfirma Lybaert kon zonder problemen de woonwagens opladen en verzetten. In totaal zullen 16 Roma-woonwagens naar de Drongensesteenweg verplaatst worden. Op dat terrein zal er al 24 uur op 24 begeleiding zijn voor de groep. Wat vrijdag nog overblijft aan de Hurstweg, na de laatste verhuisbeweging, zal op de container belanden. Er zal daarna nog wel enig opruimwerk nodig zijn.