Tweede rustige avond op rij in de Overpoort: “We hebben niet genoeg parasols dus studenten zonder afdak gaan feesten op hun kot” Jill Dhondt

23 september 2020

23u08 0 Gent De drukte van maandagavond is voorlopig nog niet teruggekeerd naar de Overpoort. Ondanks de regen konden cafés veel studenten trekken, maar van een overrompeling was er zowel buiten als binnen geen sprake. “Ik ben blij dat ik de echte Overpoortsfeer vorig jaar al kon opsnuiven, toen ik in mijn laatste middelbaar zat”, zegt een eerstejaars studente. “Het is nu anders dan verwacht, maar dat zijn we intussen al gewend.”

Je zou denken dat de regen de studenten in grote getallen naar binnen jaagt, maar dat was niet het geval vanavond. De terrassen bleven gevuld dankzij de vele parasols, enkel de plekken die niet overdekt zijn bleven leeg. De buitenwippers en caféhouders zorgden er overal voor dat de maximumcapaciteit binnen niet overschreden werd. Wie even wou schuilen voor de regen moest dus doorwandelen als het café vol zat.

“Het is spijtig dat we geen volledige overkapping mogen plaatsen van de stad”, zegt Andreas De Vroe van de Point Final. “Zelf als we ze elke avond weghalen, krijgen we daar nog geen toestemming voor. Bij ons kunnen de studenten zich nochtans op een veilige manier amuseren. Nu trekken ze in groep naar een kot om te feesten als ze binnen of buiten niet kunnen schuilen.”

(Lees verder onder foto’s.)

Meteen optreden

Er viel zeker wat te beleven in de Overpoort vanavond, maar van een stormloop was dus allerminst sprake. Daarom heeft de politie de straat niet afgesloten met hekkens zoals ze gisterenavond wel deden. “Dat is niet nodig als het zo rustig is”, zegt een agent. “We houden de terrassen goed in de gaten en vanaf dat ze volstromen, herbekijken we de situatie.”

Geen hekkens om de instroom te controleren, maar wel nog veel agenten en stewards in de straat vanavond. Ze vroegen studenten regelmatig om door te wandelen wanneer ze stilstonden op straat, en reageerden wanneer iemand het te bond maakte. “We zijn blij dat de Stad en de politie sinds gisteren hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Andreas tevreden. “Maandag moesten we ons plan trekken. Op deze manier is het aangenaam voor ons en voor de studenten.”