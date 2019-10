Tweede poging om studiebureau te vinden voor politiegebouw Groendreef Sabine Van Damme

24 oktober 2019

10u38 0 Gent De Regie der Gebouwen en de Stad Gent doen een nieuwe poging om een studiebureau te vinden om een haalbaarheidsstudie en een ontwikkelingsplan uit te werken voor de politiesite aan de Groendreef. De opdracht werd in juli al eens uitgeschreven maar kon toen niet gegund worden.

Het is nu wel beslist dat de lokale politie naar de Groendreef zal verhuizen, maar nu moeten er nog bureau’s gevonden worden die de plannen daarvoor willen ontwikkelen. Dat is tot nu toe niet gelukt. Dus zijn de timing en de selectie- en gunningscriteria ondertussen aangepast om meer inschrijvers de kans te bieden een kwalitatief voorstel op te maken. Er moet een nieuwbouw of aanbouw komen op de site waar nu al de federale politie huist, zodat ook de lokale politie daar binnen relatief korte tijd zijn intrek kan nemen. De stad en de Regie der Gebouwen willen onder meer zicht krijgen op de mogelijke scenario’s om deze site te moderniseren en stedenbouwkundig in te passen. Er moet rekening gehouden worden met de bestaande gebouwen, en er moet gestreefd worden naar een maximale synergie tussen de federale en lokale politie op de site.

De deadline voor het indienen van een offerte is 12 november om 10 uur. Studieteams met interesse voor deze uitdagende opdracht kunnen een mailtje sturen naar doc.VRW@regiedergebouwen.be met refentiecode 2019-410086-685D om het bestek op te vragen.