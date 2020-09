Tweede opruimactie River Cleanup: 150 vrijwilligers vissen ruim 400 kilogram afval uit water Wietske Vos

19 september 2020

20u55 5 Gent In het kader van World Cleanup Day visten ruim 150 vrijwilligers vandaag meer dan 400 kg afval uit de Gentse wateren. Gezien de opvallend grote hoeveelheid blikjes en plastic petflessen doet Gents Milieufront een oproep werk te maken van statiegeld op deze verpakkingen.

De verenigingen Gents Milieufront, DOKano, Rotary Noord en River Cleanup mobiliseerden vandaag ruim 150 vrijwilligers die met bootjes vanuit Dok Noord de Gentse wateren opgingen. In een paar uur tijd visten ze met zijn allen ruim 400 kg zwerfvuil uit het water. De actie kadert in World Cleanup Day, de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Dan ruimen in meer dan 150 landen miljoenen mensen afval op. River Cleanup Gent maakt deel uit van een internationale organisatie en organiseerde voor de tweede keer de River Cleanup in Gent.

(Lees verder onder de foto).

200 kg per week

Tijdens het weegmoment rond 17 uur aan het Kapitein Zeppospark (Houtdok) was al duidelijk dat opnieuw een grote hoeveelheid afval was opgehaald. “We zullen zelfs nog een aantal zakken moeten gaan ophalen langs de oevers”, zei Maarten Demeester van DOKano. “Er is zoveel opgehaald dat de boten niet alles tegelijk konden meenemen.”

(Lees verder onder de foto).

DOKano gaat met zijn boten elk weekend de wateren op om zwerfvuil uit het water te vissen. Scholen kunnen op dinsdag een workshop boeken om met de klas hetzelfde te doen. Daarbij geeft DOKano dan een workshop, die inzet op sensibiliseren. “Dat is nodig”, zegt Demeester. “Want elke week opnieuw halen we zo’n 200 kg afval uit het water. Het stopt gewoon niet. Ik wil aan kinderen en jongeren meegeven dat het water is als je achtertuin, daar gooi je toch ook geen afval in weg?” DOKano startte 3 jaar geleden met 3 boten en heeft nu 20 boten in het water liggen.

(Lees verder onder de foto).

DOKano en Gents Milieufront zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze visten samen al verschillende keren afval uit het water. Een groep jongeren brak in de zomer nog het record met 62 kilo afval.

Statiegeld

Terwijl in landen als Duitsland en Noorwegen statiegeld al lang de norm is, blijft België achterop hinken, aldus Gents Milieufront. “Statiegeld is een essentieel deel van de oplossing voor een toekomst met minder zwerfafval, meer milieubescherming en een beter hergebruik van grondstoffen”, zegt Iris Verschaeve van Gents MilieuFront.