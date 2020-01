Tweede ooievaar geland in Nieuw Gent Sabine Van Damme

22 januari 2020

17u37 18 Gent Wie graag ooievaars ziet hoeft daarvoor niet perse naar het Zwin of Plankendael. Ook in Nieuw Gent kan je die vogels spotten. Momenteel hangen er twee rond.

Pino komt elk jaar, en dat al bijna 10 jaar lang. De buurtbewoners hebben hem in hun hart gesloten en kijken elke winter uit naar zijn komst. Jaren terug kwam er een tweede ooievaar langs. De buurt droomde van een nest en wilde zelfs al een karrenwiel op een paal plaatsen. Iets teveel druk voor mevrouw ooievaar blijkbaar, want die liet zich het jaar erna niet meer zien. En alle jaren daarna ook niet. En nu is er dus wel weer een tweede ooievaar aanwezig in Nieuw Gent. We zijn er niet in geslaagd de twee dieren samen op foto te krijgen, het is ook niet echt duidelijk of die nieuwe ooievaar een vrouwelijk exemplaar is. Maar een attractie is het alvast wel. Beide dieren houden zich vooral op op het plein tussen de kerk, het sociaal restaurant en de rode woonblok.