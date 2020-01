Tweede leven voor de oude bib tegen eind dit jaar Erik De Troyer

21 januari 2020

18u21 0 Gent De oude bibliotheek aan de Zuid krijgt tegen eind dit jaar een nieuwe bestemming. De renovatie is zopas gestart. De stadswinkel komt maar ook het Administratief Centrum Zuid zal er tijdelijk een stek krijgen in afwachting van de renovatie die ook daar gepland is.

De Zuid moet tegen 2023 er heel anders gaan uitzien. De meeste stadsdiensten die nu nog verspreid zitten in de stad verhuizen naar het administratieve gebouw dat een grondige verbouwing zal ondergaan. Er komt een ondergrondse fietsenparking voor 1.100 fietsen en de benedenverdieping wordt grondig verbouwd en uitgebreid.

Eerst wordt echter de oude bib onder handen genomen. In de inkomhal van het gebouw uit de jaren 50 komt de vernieuwde stadswinkel. Op de eerste verdieping komt een vergaderzone, die ook bereikbaar zal zijn vanuit het Administratief Centrum Zuid via een passerelle. Na de kantooruren worden deze ruimtes ter beschikking gesteld voor buurtbewoners. Voor verschillende diensten, die nu verspreid zijn over de stad, worden vernieuwde kantoren op verdieping 2 tot en met 6 gebouwd.

“Het Stadskantoor wordt een absolute meerwaarde voor de Gentenaars: met al hun vragen kunnen ze op één plek terecht. De 1.700 stadsmedewerkers zullen vlotter kunnen samenwerken in een aangename en moderne omgeving”, zegt Annelies Storms, schepen van Facility Management (sp.a).

“We staan voor een boeiende reis”, zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD). “De tijd van hoge loketten met gewapend glas zijn achter de rug. We willen een administratief centrum dat ook kinderen verwelkomt. Met balies op hun maat. Verder komen er snelbalies, plekken om een smartphone op te laden en een punt waar men een koffie kan drinken.”