Tweede generatie trekt na zestig jaar stekker uit Bakkerij Vandenbouhede: “Nachtelijke werkuren eisen hun tol” Yannick De Spiegeleir

15 juni 2019

21u32 6 Gent Met spijt in het hart hebben bakker Janique Vandenbouhede en zijn vrouw Nancy de sluiting van hun bakkerij vlakbij het Sint-Pietersstation aangekondigd. Over twee weken gaat het licht definitief uit. “Door gezondheidsproblemen zien we geen andere mogelijkheid”, zegt het bakkerskoppel.

‘Hopelijk geven jullie de recepten van jullie koffiekoeken door’, ‘De beste bakker van Gent stopt’ of ‘Bedankt voor de overheerlijke mastellen’. Het blijkt duidelijk uit de reacties van klanten nadat Janique en Nancy hun sluiting bekendmaakten: bakkerij Vandenbouhede aan de Koningin Astridlaan is enorm geliefd bij haar cliënteel. “De reacties zijn hartverwarmend. Voor heel wat families mochten we zowel voor de grootouders als de ouders en kleinkinderen het verjaardagsgebak, brood en zondagontbijt voorzien.”

Het waren Maurice en Rachel Vandenbouhede die de zaak in 1960 opstartten. Na het overlijden van zijn vader nam Janique in 1981 vroegtijdig het roer over in de bakkerij. Het gaat om een echt bakkersgeslacht, want ook Janiques broer Wim heeft een bakkerij aan de Ottergemsesteenweg, die zaak blijft voor alle duidelijkheid wel bestaan. “We wisselen ook recepten uit. Dus klanten die ons aanbod missen, kunnen nog steeds daar terecht.”

Na het recente nieuws van het einde van bakkerij Martens aan de Tentoonstellingslaan, die werd overgenomen door Van Hecke, verliest Gent wel opnieuw een traditiezaak. Net als bij Stefan Martens nopen gezondheidsperikelen Janique Vandenbouhede om zijn activiteiten stop te zetten. “In februari draaide mijn man weg. Van de dokter kregen we de raad om het rustiger aan te doen. We hebben nog even geprobeerd om verder te doen, maar het mocht niet baten. De vele nachtelijke werkuren eisen hun tol. Bovendien wordt het steeds moeilijker om bakkersgasten te vinden, waardoor er nog meer werk op de schouders van mijn man terecht kwam”, vertelt Nancy. “Warme bakker wordt steeds meer een knelpuntberoep. Ik vrees dat er jammer genoeg nog een aantal zaken zullen weggevallen de komende jaren, want heel wat bakkers behoren tot dezelfde generatie als de onze.”

Toch is het afscheid van het bakkerskoppel nog geen definitief vaarwel. “We spelen met het idee om een chocoladezaak te openen. De stiel is minder zwaar en onze paas- en sinterklaaschocolade viel altijd heel erg in de smaak bij de klanten, maar we hebben nog niks definitief beslist. Eerst gaan we even rust nemen om alles op een rijtje te zetten.” Een overnemer voor hun huidige zaak hebben Janique en Nancy nog niet gevonden. “Normaal stopt ons verhaal op zaterdag 29 juni, maar we zijn steeds bereid om nog iets langer verder te doen om eventuele overnemers op weg te zetten.”