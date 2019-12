Tweede fase restauratie Lam Gods afgerond: “Het resultaat is ongelooflijk en zeer uitzonderlijk” avh

17 december 2019

13u04

Bron: Belga 20 Gent Na jaren van minutieus verwijderen en herstellen van verflagen werd dinsdag ‘De aanbidding van het Lam Gods’ voorgesteld in het MSK. Intussen is meer dan tweederde van het meesterwerk zoals Van Eyck het bijna 600 jaar geleden schilderde, hersteld. Op de restauratie van het laatste deel is het wel wachten tot 2021.

Het Lam Gods dat we tot voor vandaag kenden was niet het Lam Gods dat Van Eyck schilderde. Honderd jaar na datum werden al aanzienlijke delen overschilderd en die aanpassingen waren niet van een zelfde kwaliteit als het origineel. Daarna werden nog meerdere goedbedoelde renovaties uitgevoerd. Door een restauratie in 1951 had het Lam Gods bijvoorbeeld vier oren. Dat extra paar oren kwam van het originele Lam Gods dat wat kleiner was dan wat we jarenlang te zien kregen. Dat originele Lam Gods werd eerder al blootgelegd, maar nu is het volledige paneel klaar.

Hetzelfde team van restaurateurs en experts bracht tussen 2012 en 2016 al een eerste restauratiefase van de panelen van het Lam Gods tot een goed einde. In die fase was zowat 70 procent van het oppervlak overschilderd. Bij de laatste fase was dat zowat 50 procent.

De restauratie van het topwerk uit 1432 bracht “de originele levendigheid, detailrijkdom en kleurenpracht terug aan het licht. Het Lam Gods is van een overweldigende schoonheid”, klinkt het nu. “Bevrijd van de dikke gele vernislagen en de grovere overschilderingen, ontdekken we Van Eycks sublieme virtuositeit in overvloed.”

Dat het Lam Gods hersteld kon worden is zeer uitzonderlijk en te danken aan een laagje vernis dat over het origineel werd gelegd. Meestal zijn nieuwere verflagen verbonden met de originele lagen en dan kunnen we daar niets aan veranderen Hélène Dubois

Dat het Lam Gods hersteld kon worden is te danken aan een laagje vernis dat over het origineel werd gelegd. Dat maakte het mogelijk om alle niet-originele lagen voorzichtig weg te schrapen met behulp van een scalpel en een microscoop. Zowat 5% van de originele verflagen was verdwenen. Die lagen werden hersteld. “Dat we dit werk kunnen herstellen is zeer uitzonderlijk. Meestal zijn nieuwere verflagen verbonden met de originele verflagen en dan kunnen we daar niets aan veranderen”, zegt Hélène Dubois van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).

Derde fase

De restauratie ligt tijdens het Van Eyck-jaar even stil. In een derde en laatste fase van de restauratie worden het bovenste register van de binnenluiken gerestaureerd met de beeltenis van Christus. Daarvoor moeten nieuwe budgetten vrijgemaakt worden. Het is de bedoeling dat fase 3 van start kan gaan na het Van Eyckjaar 2020. Ergens in 2021 dus.

De gerestaureerde panelen zijn nog tot half januari in het MSK. In die periode zullen ze ook uitvoerig worden gefotografeerd, waardoor ze niet altijd zichtbaar zullen zijn. Vanaf 24 januari 2020 staan de gerestaureerde panelen van het onderste register terug in de Villakapel in de Sint-Baafskathedraal.