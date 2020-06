Twee wagens getakeld bij ongeluk op R4 Cedric Matthys

03 juni 2020

11u37 6 Gent Op de R4 in Afsnee zijn woensdagvoormiddag rond kwart voor tien twee wagens op elkaar ingereden. Beide wagens waren niet meer rijvaardig en werden getakeld.

“Bij het ongeval raakte één iemand lichtgewond", laat de Gentse politie weten. “Het slachtoffer had pijn in de nek en de rug." Door het ongeluk was de rechterrijstrook versperd. Er stond een file, maar die was gezien het tijdstip relatief beperkt.

Eerder op de dag vond ook al een ongeval plaats rond de werken aan het viaduct van Gentbrugge. Hier reden twee vrachtwagens op elkaar in. Er was enkel stoffelijke schade.