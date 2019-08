Twee voertuigen botsen op Antwerpsesteenweg Jeffrey Dujardin

27 augustus 2019

21u27 0

Op de Antwerpsesteenweg richting Gent is maandagavond een ongeval gebeurd ter hoogte van de Dampoort. Juist voor het rotonde, aan de lichten, kwam het tot een aanrijding tussen twee voertuigen. Bij het ongeval vielen geen gewonden, er was wel blikschade. Door het ongeval was er enige hinder op één rijstrook.