Twee spuwincidenten in twee dagen, beide spuwers voorgeleid Wouter Spillebeen

29 mei 2020

18u05 0 Gent Twee Gentenaars zijn deze week opgepakt en verhoor naar aanleiding van twee spuwincidenten woensdag en donderdag. Een van de verdachten mocht na verhoor beschikken, de andere is aangehouden.

Het eerste incident deed zich woensdagavond voor rond 20.50 uur. Op de Kleine Vismarkt sneed een maaltijdbezorger op een bromfiets een voetganger de pas af. De voetganger moest achteruit springen en stak zijn handen in de lucht om de bromfietser te wijzen op zijn gevaarlijke rijstijl. Daarop keerde die roepend en scheldend terug.

Een nabije man en vrouw merkten op dat de bromfietser zich agressief gedroeg en mengde zich in de discussie. Zowel de voetganger als het koppel probeerden de maaltijdbezorger tot kalmte aan te manen, maar die nam daarop ook het koppel in het vizier. De man nam een foto van de nummerplaat van de bromfietser, maar die probeerde daarop de gsm af te nemen, zonder succes. Gefrustreerd begon hij te spuwen op het koppel, om daarna aan hoge snelheid weg te rijden.

Corona

De slachtoffers wandelden verder, maar de bromfietser was nog niet klaar. Hij keerde terug en gooide nog een ei naar hen, vooraleer hij alweer de vlucht nam. De politie kon de 18-jarige verdachte inrekenen en het parket Oost-Vlaanderen leidde hem voor de onderzoeksrechter. Na het verhoor mocht de maaltijdbezorger beschikken.

Donderdag deed zich opnieuw een spuwincident voor, deze keer aan het Heilig Hartplein. In de kerk waren enkele mensen rond 11 uur de voedselbedeling aan het voorbereiden toen twee mannen probeerden om binnen te komen. Ze vielen aanwezigen lastig, waarop een van de collega’s hen vroeg om te vertrekken. Een van de mannen werd verbaal agressief en spuwde enkele keren in de richting van het slachtoffer terwijl hij “corona” riep.

Het slachtoffer belde de politie, maar toen de ploeg ter plaatse kwam, waren de verdachten al verdwenen. Even later werden ze toch herkend op straat en gearresteerd. De 52-jarige spuwer is voor de onderzoeksrechter geleid en die besloot hem aan te houden.

De twee spuwers worden beiden verdacht van de verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken.