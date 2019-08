Twee nieuwe Gentse vrederechters in ‘De Rechtbank’

Erik De Troyer

25 augustus 2019

16u46 0

In het komend seizoen van ‘De Rechtbank’ op Vier zullen twee nieuwe Gentse vrederechters gevolgd worden: Dieter Vanoutrive en Koenraad De Greve gaven toestemming om in hun rechtszaal te filmen. Vanoutrive is plaatsvervangend vrederechter en wordt door de programmamaker beschreven als ‘een opvallende verschijning met zijn eeuwig strikje’. “Hij maakt er een erezaak van om zo vaak mogelijk tot een verzoening te komen”, klinkt het.

Koenraad De Greve heeft zijn roots in het Meetjesland en is sinds 2015 vrederechter in Gent. Het nieuwe seizoen start op maandag 26 augustus om 20.35 uur.