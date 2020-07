Twee mannen overvallen krantenwinkel in Destelbergen Jill Dhondt en Wim Naert

25 juli 2020

16u12 98 Gent De krantenwinkel Eenbeekeinde in Destelbergen werd zaterdagmiddag overvallen door twee mannen. Eigenaar Bart Van Peteghem werd afgeleid door de ene, zodat de andere ongemerkt kon binnenglippen en geld uit de kassa stelen.

Van Peteghem was zaterdagmiddag druk bezig met de speelpotten van de lokale Euromillionsclub, toen een man binnenkwam net voor sluitingstijd. Die vroeg naar een cadeau voor zijn dochter, maar bleef zijn verhaal voortdurend aanpassen.

De verkoper voelde nattigheid, en zette de klant daarom eigenhandig buiten. Iets daarvoor was echter een andere man ongemerkt binnengeslopen die zich verscholen had achter de kassa terwijl Van Peteghem bezig was met de eerste man.

Het duo is vervolgens met het geld uit de kassa gaan lopen. “Ik ben ze nog luidkeels achterna gegaan, maar de omstaanders deden niets”, zegt Van Peteghem. Hoeveel geld er precies gestolen werd, is niet duidelijk. Wel is het zeker dat er geen geld weg is van onze Euromillionsclub. “De kas daarvan staat ergens anders, het is niet dezelfde als die van de krantenwinkel. De spelers moeten zich dus geen zorgen maken, hun inzet is niet weg.”