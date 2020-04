Twee mannen gedagvaard voor inbreuk op coronamaatregelen Wouter Spillebeen

11u06 0 Gent De eerste dagvaardingen voor inbreuken tegen de coronamaatregelen beginnen ook in Gent binnen te lopen. Twee mannen zullen zich op 10 september moeten verantwoorden voor samenscholing.

De politie betrapte de twee mannen in de Ledebergstraat. Ze zaten samen in een wagen en hielden zich niet aan de maatregelen. Ze hadden geen geldige uitleg waarom ze er zaten. De mannen zijn 27 en 31 jaar oud en hebben de Bulgaarse nationaliteit. Het parket besloot hen in snelrecht te dagvaarden en op 10 september zullen ze zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.