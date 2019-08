Twee laagvliegers rijden dubbele van toegelaten snelheid Jeffrey Dujardin

16u45 0 Gent Zondag organiseerde de Gentse politie een snelheidscontrole met interceptie op de Industrieweg richting Buitenring Drongen en de Gasmeterlaan in Gent. Met opvallende resultaten, van de 2539 gecontroleerde bestuurders reden er 459 te snel. Twee laagvliegers werden ook aan dubbel van de toegelaten snelheid geflitst.

De laagvlieger van de dag werd geflitst op de Industrieweg, waar hij meer dan dubbel van de toegelaten snelheid reed. Hij werd geflitst met maar liefst 183 kilometer per uur. Op de Industrieweg werden er 1531 voertuigen gecontroleerd, 351 personen reden te snel. Van acht bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

In de Gasmeterlaan, waar je maximum 50 kilometer per uur mag, is ook een laagvlieger gevat. Hij reed ook meer dan dubbel de toegelaten snelheid, maar liefst 119 kilometer per uur. Er werden in totaal 1008 voertuigen gecontroleerd, 108 personen reden te snel. Van drie bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Daarnaast werden er ook alcoholcontroles gedaan, waarbij 298 bestuurders gecontroleerd werden. Drie bestuurders bliezen alarm. Eén bestuurder blies positief, zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.