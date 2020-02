Twee kunstenaars creëren rustplek, temidden van de beeldenstorm Jill Dhondt Sabine Van Damme

28 februari 2020

12u12 0 Gent Kathleen Ramboer en Jean De Groote besloten de handen in elkaar te slaan voor een dubbeltentoonstelling. Ze gaven hun exhibitie de naam ‘Carmelitana’, naar de Karmelieten kloostergangen waar ze hun werken zullen hangen.

Beide kunstenaars zoeken in hun werk naar stilte, als antwoord op het huidige overaanbod aan beelden en informatie. Kathleen Ramboer sleept overal waar ze naartoe gaat een compact camera mee. Haar foto’s scheppen rust, maar vragen tegelijk om deel te nemen aan wat ze zien. Door te spelen met scherpte, met diffuus licht en donkerte, met ongewone gedempte kleuren, doet ze de kijker nadenken over wat ze voor zich zien. Sommige werken bewerkte Ramboer met pastel, vetkrijt of potlood waardoor de beeldtaal wijzigt. Opnieuw vraagt ze de toeschouwer om de kunstwerken nader te bestuderen.

Jean De Groote timmert al veertig jaar aan een coherent oeuvre. Op grote doeken probeert hij de wereld rondom hem te begrijpen, wat hem de naam oplevert van ‘schilderende filosoof’. Vaak gaat hij op zoek naar het kleine, wat sereniteit uitstraalt.

De tentoonstelling loopt van 1 tot 22 maart in de Karmelieten kloostergangen, Burgstraat 46.