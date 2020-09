Twee jonge leerlingen International Piano Academy winnen samen 8 prijzen in buitenland Wietske Vos Jill Dhondt

15 september 2020

15u10 0 Gent Emilie Van Hecke (10) en Jaime Lahoz (9) hebben samen maar liefst 8 prijzen in de wacht gesleept op bekende internationale pianowedstrijden in Wit-Rusland en Spanje. Beiden volgen les aan de International Piano Academy in Gent van pianiste Anastasia Kenner-Kozhushko.

In een etalage van een pand tegenover de Gentse Opera staat een opvallende piano. Toch is dit geen pianowinkel: op de gevel staat in grote, witte letters ‘International Piano Academy’. Iedere zondag kun je er onder anderen jonge Emilie Van Hecke (10) en Jaime Lahoz (9) achter het klavier zien zitten, ijverig oefenend op de zwarte en witte toetsen.

Halfuurtje niet genoeg

Emilie Van Hecke begon ruim twee jaar geleden met piano: “Mijn papa speelt piano en ik wilde dat ook doen”, vertelt ze. “Wat ik er fijn aan vind, is dat je tijdens het spelen aan niets anders denkt.” Vader Jeremy Van Hecke en moeder Katarina Boogmans komen elke week speciaal van Haacht (Vlaams-Brabant) naar Gent om hun dochters – zus Alicia is ook net gestart – les te laten volgen bij Anastasia Kenner-Kozhushko. “We merkten dat ‘gewone’ pianoles aan de muziekschool voor Emilie niet volstond”, vertelt Katarina Boogmans. “Daar krijg je maar een halfuurtje les per week, en ze vroeg om meer. Ze leeft zich daar helemaal in uit en krijgt het echt lastig als ze niet kan spelen.” (Lees verder onder de foto).

De ouders zochten en vonden bij de International Piano Academy een intensieve piano-opleiding voor hun jonge dochter, waar ze op zondag ruim 3 uur les na elkaar krijgt. “Intensief is het wel, er komt heel wat psychologie bij kijken”, zegt Jeremy Van Hecke. “Maar we forceren nooit, ze moet enthousiast en positief blijven.” “Alles draait om hoe het kind zich voelt”, vult lerares Anastasia Kenner-Kozhushko (33) aan. “Het is eigenlijk een beetje pushen op een goede manier. Als het kind aangeeft moe te zijn of zich niet goed te voelen, stoppen we.” Tijdens de lockdown liet Kenner-Kozhushko alle lessen digitaal doorgaan, zodat de kinderen bleven oefenen. (Lees verder onder de foto).

Jaime Lahoz, zoon van een Spaanse papa en Gentse mama, is een beetje ziek en mag in afwachting van het resultaat van zijn coronatest niet ‘live’ naar de les komen. Via een digitale live verbinding is te zien hoe hij geduldig zit te wachten tot het zijn beurt is en ondertussen het oefenen en tokkelen op de piano niet kan laten. (Lees verder onder de foto).

Online wedstrijden

Het was het idee van lerares Anastasia Kenner-Kozhushko (33) om de jonge pianisten te laten meedoen aan internationale pianowedstrijden. “Ik wil dat de kinderen blij op een podium stappen, zonder podiumvrees en zeker van zichzelf. Dat kan alleen door ze ervaring te laten opdoen. Door corona is dat niet eenvoudig, maar gelukkig was het mogelijk online deel te nemen.”

Jaime en Emilie deden mee aan twee internationaal bekende pianowedstrijden, de World Art Games (Spanje) en de International Piano Competition (Wit-Rusland). Het was de eerste keer dat deze concours online doorgingen. Samen haalden ze voor België 8 prijzen binnen: Emilie van Hecke haalde 3 keer de 2de prijs en 1 keer de 3de prijs, Jaime 2 keer de 1ste prijs, 1 keer de 2de prijs en 1 keer 3de prijs, en dit in verschillende categorieën.

Emilie was verbaasd dat ze goed gescoord had, want zelf had ze niet dat gevoel: “Ik stress zo snel, vooral in het begin”, zegt ze verlegen. “Het eerste stuk ging echt slecht, daarna vlotte het steeds beter.”

Trucje

Het online meedoen aan een wedstrijd is niet zo evident, vindt Kenner-Kozhushko: “Een belangrijk aspect van podiumervaring opdoen is het spelen voor publiek: je leeft toe naar die ene uitvoering en pompt jezelf op. Dat kon nu niet, want je moest een opname van de stukken online doorsturen. Met een trucje hebben we bij Emilie wat stress hierrond kunnen wegnemen. We lieten haar eerst een zogenaamde oefenversie spelen, zeiden dat we nog niet zouden opnemen maar deden het toch. (lacht) Deze spontane eerste versie bleek uiteindelijk de beste te zijn.”

Omdat Emilie de 2de prijs haalde, is ze uitgenodigd om op 28 maart 2021 in Wit-Rusland op een festival te komen spelen. Of ze dat wil? Ze knikt enthousiast. “Als het mag op het vlak van corona, zijn we weg”, zegt de trotste moeder.

