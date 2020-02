Twee jonge Gentenaars vanavond te zien in The Voice Kids Sabine Van Damme

14 februari 2020

09u10 2 Gent Dat we nog van hem zouden horen, schreven we over de deelname van Tamsen Devaere (14) aan de wedstrijd ‘de mooiste nieuwjaarsgroet’. En vanavond is het al zover. De jonge muzikant zal te zien zijn in de televisiewedstrijd The Voice Kids. Ook Klara Vermöhlen (11) uit Sint-Amandsberg waagt haar kans.

Tamsen uit Wondelgem haalde al meermaals de krant met zijn muzikale skills. Zo gaf hij opmerkelijke optredens op straat tijdens de Gentse Feesten, en won hij een prijs bij de jaarlijkse Gentse Speakers Corner-wedstrijd ‘de mooiste nieuwjaarsgroet’. De jonge kerel zingt en begeleidt zichzelf op de piano, die hij al van kleins af bespeelt. Ook drummen leerde hij zichzelf aan. Vanavond in The Voice Kids brengt hij zijn versie van Dance Monkey van Tones and I. Gers Pardoel zal hem ‘een mini-Sean’ noemen, maar dat is lichtelijk overdreven. Tamsen heeft vooralsnog geen baard en ook geen tatoos.

Nog Gents talent trouwens, in dezelfde aflevering. Klara Vermöhlen (11) uit Sint-Amandsberg heeft suikerziekte, maar laat zch daar niet door afremmen. De dappere dame wil bewijzen dat iedereen met deze ziekte zijn of haar dromen kan waarmaken. Ze trad al op op haar eigen benefiet, waarmee ze €25.000 inzamelde voor een diabetesmeldhond, Luna. Luna supportert trouwens mee vanavond, tijdens de auditie van Klara. Zij brengt ‘A Night Like This’ van Caro Emerald.

Of Tamsen en Klara door de selectie raken, en welke coach ze dan zouden kiezen, blijft uiteraard geheim. Benieuwd? Vanavond om 20.40 uur op VTM.