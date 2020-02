Twee jaar voorwaardelijk voor “waanzinnig plan” om CEO van Rodania af te persen: “Ledematen breken ging me te ver” Wouter Spillebeen

03 februari 2020

11u34 0 Gent De man die eind januari gevat werd toen hij een waanzinnig plan beraamde om de CEO van Rodania af te persen, is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel onder voorwaarden. Zo mag hij onder geen geding nog contact zoeken met de familie. De dader ging voor de vrijspraak omdat hij naar eigen zeggen net alles had afgeblazen toen de politie hem tegenhield.

“Je hebt een huis, een vrouw en kinderen, elk met twee handen met vijf vingers. Herinner je dat goed, want straks zal je zo veel bloed verliezen dat je flauwvalt.” Die woorden had de man op zijn gsm uitgeschreven. De tekst was een voorbereide speech die hij zou vertellen aan de CEO van horlogemerk Rodania nadat hij hem onder andere een snoeischaar, een jachtmes en een baseballknuppel had getoond. Zijn doel: een half miljoen euro recupereren na een op de klippen gelopen deal.

De beklaagde is een Belgische horlogefabrikant met een fabriek en een thuisbasis in Barcelona. Hij had een overeenkomst gesloten met Rodania en zou daar al enkele honderdduizenden euro’s in geïnvesteerd hebben, maar die dealm ging uiteindelijk niet door. “Ik had in totaal meer dan 734.000 euro nodig om uit de schulden te raken. Ik voelde me niet goed in mijn vel en ben dan zo stom geweest om mijn geld te gaan terugvragen”, biechtte de man op in de rechtbank.

Te reëel

In Barcelona sprak de beklaagde twee zware jongens aan om samen met hem de CEO te confronteren. Ze spraken af in Gent en de beklaagde bereidde de afpersing tot in de puntjes voor. Hij kocht een bijl, een snoeischaar, een jachtmes en een baseballknuppel en legde die in de auto. “Ik wilde hem thuis of op zijn werk onderscheppen aan zijn auto, samen met een struise gast”, legde de man uit. “Ik dacht dat dat wel indruk zou maken. Dan wilde ik hem de wapens tonen in de koffer.”

Ik dacht dat we wel een klap zouden moeten uitdelen, maar een been breken, dat ging me te ver. Beklaagde

De beklaagde legde onder een vals voorwendsel een lunchafspraak vast met zijn slachtoffer, maar omdat zijn handlangers er langer dan voorzien over deden om in Gent te raken, haalde hij die afspraak niet. Nadat hij de eerste handlanger oppikte aan het Sint-Pietersstation, overliepen ze de plannen op café. “Die man zei dat we geen vingers mochten afsnijden omdat het slachtoffer dan zeker naar de politie zou stappen. Hij zei dat we een been zouden moeten breken. Toen werd het me allemaal te reëel.”

Contactverbod

De beklaagde beweerde dat hij de plannen al had afgeblazen toen hij samen met zijn kompaan naar Gent Dampoort reed om de tweede ingehuurde handlanger op te halen. “Ik wilde hen gewoon nog naar de luchthaven voeren. Ik dacht dat we misschien wel een klap zouden moeten uitdelen, maar ledematen breken, dat ging me te ver.” Maar dan werd zijn bestelwagen opgemerkt door een politiepatrouille. De beklaagde probeerde nogal roekeloos weg te rijden, dus zette de politie de achtervolging in. De bestelwagen kwam uiteindelijk tot stilstand en de kompaan vluchtte weg. Toen ze de wapens vonden in de auto, namen ze de beklaagde mee voor verhoor, waar hij het hele verhaal opbiechtte.

De verdediging probeerde nog een vrijspraak te bekomen door te pleiten dat de beklaagde zich al had teruggetrokken. “Hij had zich voorbereid en hij had de speech gespreven, maar was het misdrijf daarom al begonnen?”, vroeg de advocaat van de man zich af. De rechtbank besloot om de man nog een kans te geven, maar toch een straf uit te spreken. De man krijgt twee jaar cel, volledig met uitstel uitgezonderd het deel dat hij al in voorhechtenis zat. De komende vijf jaar moet hij strikte voorwaarden naleven, waaronder een verbod om contact te zoeken met de familie van de CEO.