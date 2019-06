Twee jaar met uitstel voor enige meerderjarige van jongerenbende die Keizerpark terroriseerde Wouter Spillebeen

26 juni 2019

12u12 9 Gent De enige meerderjarige van de jongerenbende die het Gentse Keizerpark terroriseerde, is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan zes maanden effectief. Hij werd onder andere veroordeeld voor de diefstal van de smartphone van een 13-jarige en de brutale roof van de handtas van een bejaarde vrouw en haar blinde echtgenoot.

Op 26 december liep een koppel zeventigers, waarvan de man blind is, door het Keizerpark. De vrouw had een handtas bij. Beklaagde M.K. (19) en twee van zijn kompanen liepen ineens op hen af. “Een van de minderjarige kompanen trok de handtas van de vrouw met veel geweld los. De vrouw viel en werd op haar rug meegesleurd over de straat. Haar blinde echtgenoot kwam ook ten val en liep schaafwonden op”, duidde de procureur de zwaarste feiten.

Op 28 december patrouilleerde de politie door het Keizerpark. Omdat er al verschillende diefstallen gebeurd waren, controleerden ze verschillende voorbijgangers, waaronder K. en twee jonge vrienden. Tijdens de fouille merkten de agenten op dat K. een smartphone doorgaf aan een van de anderen. Die hadden de jonge bendeleden net gestolen uit de jas van een 13-jarige jongen die in het park aan het skaten was. K. bleek ook mededader te zijn van de gauwdiefstal van een handtas in een wasserette.

Langdurige opvolging

Als enige meerderjarige van de bende, moest K. alleen voor de rechter verschijnen. Daar vroeg de procureur een celstraf van twee jaar. De beklaagde heeft een blanco strafblad, maar dat is enkel te danken aan zijn jonge leeftijd. Als minderjarige kwam hij al meermaals in contact met het gerecht en bracht hij twee maanden door in de gesloten jeugdinstelling in Everberg.

Bij de behandeling van de zaak zei K. dat hij spijt had van zijn daden, maar bleef hij naar de andere bendeleden wijzen als de echte schuldigen. De rechter volgde zijn redenering niet. “Mensen die gewoon over straat lopen met een handtas, die moet je toch met rust laten?” Een blinde moet je toch gewoon respecteren? Je bent de oudste van de groep, je zou dat moeten weten”, klonk de uitbrander.

Na de fouille op 28 december werd K. in voorlopige hechtenis genomen. Hij heeft dus al meer dan zes maanden cel achter de rug. De rechter besloot dan ook om een celstraf van twee jaar op te leggen, waarvan enkel het gedeelte dat K. in voorlopige hechtenis zat als effectieve straf. De rest is met uitstel uitgesproken, dus K. moet de komende vijf jaar strenge maatregelen naleven. Bij de behandeling van de zaak gaf de rechtbank al mee dat een langdurige opvolging door justitie de beste oplossing zou zijn voor K. “We benadrukken dat K. er goed aan doet om die voorwaarden na te leven, want anders zal hij snel weer in de cel belanden”, aldus de rechter.