Twee jaar cel gevraagd na brandstichting aan elektrische fiets Wouter Spillebeen

09 december 2019

16u11 0 Gent Een vrouw die ervan beschuldigd wordt dat ze de elektrische fiets van haar buur in brand stak na een dronken ruzie gaat in de rechtbank voor de vrijspraak.

De vrouw woont in een sociale woonblok in Gent. Enkele bewoners hadden samen in een appartement enkele glazen bier en wodka gedronken toen volgens sommige bewoners een discussie ontstond. “Ze werd de deur gewezen en ging even weg. Toen ze terugkeerde, mocht ze niet meer binnen. Als wraakactie heeft ze de fiets dan in brand gestoken. De bewoners hoorden een knal en zagen haar nog naar boven gaan”, volgens de procureur die een celstraf van twee jaar vordert. De vrouw staat namelijk al onder voorwaarden en leeft die niet strikt na.

Maar de vrouw gaat voluit voor de vrijspraak. Ze ontkent dat er een discussie was en dat ze terugkeerde naar het appartement. “Ze had geen enkel motief om die fiets in brand te steken”, aldus haar advocaat. Op 13 januari kent de vrouw haar straf.